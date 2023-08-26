https://sputniknews.com.tr/20230826/hasarli-bina-tek-dokunusla-yikildi-operator-kepceyi-birakip-kacti-1074962351.html

Hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı: Operatör kepçeyi bırakıp kaçtı

Hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı: Operatör kepçeyi bırakıp kaçtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Operatör kepçeyi bırakıp kaçtı. O anlar cep... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T23:01+0300

2023-08-26T23:01+0300

2023-08-26T23:01+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

deprem

elazığ

kahramanmaraş

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6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.Bu çerçevede, merkeze bağlı yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, operatör kepçeyi bırakarak kaçtı.O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

elazığ

kahramanmaraş

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deprem, deprem, elazığ, kahramanmaraş