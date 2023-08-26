https://sputniknews.com.tr/20230826/ev-sahibi-ile-kiraci-arasinda-kavga-3-yarali-1074949169.html

Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı

Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana

ceyhan

kavga

ev sahibi

kiracı

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Adana'da ev sahibi ile kiracısı arasında kavga çıktı.AA'nın haberine göre, İstiklal Mahallesi'nde ev sahibi A.C. ile kiracısı G.K. arasında sitenin bahçesinde kira meselesinden çıktığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü. A.C, G.K'yi ve yanındaki köpeğini bıçakla yaraladı.G.K'nin yaralandığını gören oğlu F.K. tabancayla A.C'yi kolundan yaraladı. A.C. de F.K'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.Durumu ağır olduğu öğrenilen G.K. ile oğlu F.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Olayda yaralanan köpek öldü.Ev sahibi A.C. saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

türkiye

adana

ceyhan

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adana, ceyhan, kavga, ev sahibi , kiracı