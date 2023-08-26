https://sputniknews.com.tr/20230826/esas-holdingden-sabanci-ciftinin-saglik-durumlariyla-ilgili-aciklama-1074960780.html

Esas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

Esas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

Esas Holding, Denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri için İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini açıkladı 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T21:14+0300

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ekonomi

arzu sabancı

deizm

ali sabancı

vuslat doğan sabancı

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Denizde kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.

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arzu sabancı, deizm, ali sabancı, vuslat doğan sabancı