https://sputniknews.com.tr/20230826/esas-holdingden-sabanci-ciftinin-saglik-durumlariyla-ilgili-aciklama-1074960780.html
Esas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
Esas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
Esas Holding, Denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri için İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini açıkladı 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T21:14+0300
2023-08-26T21:14+0300
2023-08-26T21:14+0300
ekonomi
arzu sabancı
deizm
ali sabancı
vuslat doğan sabancı
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Denizde kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
arzu sabancı, deizm, ali sabancı, vuslat doğan sabancı
arzu sabancı, deizm, ali sabancı, vuslat doğan sabancı
Esas Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama
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Esas Holding, Denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri için İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini açıkladı
Denizde kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.
Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.