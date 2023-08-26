https://sputniknews.com.tr/20230826/erdogandan-secim-mesaji-illerimizi-bize-yakismaz-hale-getirenlerden-geri-almaya-hazir-miyiz--1074953638.html

Erdoğan'dan seçim mesajı: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız?

Erdoğan'dan seçim mesajı: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İllerimizi maalesef bize yakışmaz hale... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T11:47+0300

2023-08-26T11:47+0300

2023-08-26T11:57+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'yu bize vatan haline getiren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Şu hakikat asla unutulmamalıdır ki, Malazgirt sıradan bir savaş sıradan bir zafer değildir. Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır.* Her ilimizin her ilçemizin bizim kalbimizdeki yeri elbette ayrıdır ama Malazgirt sahip olduğu bu manevi mirasla kalbimizde hepsinden ayrı bir konuma sahiptir. Biliyorsunuz, dün de Ahlat'taydık. Ahlat, binlerce yıllık geçmişe sahip ata coğrafyamızın sembol şehri Buhara'ya kadar medeniyetimizin pek çok merkeziyle kardeşliği olan bir yerdir. Biz Malazgirt ile birlikte burayı da tekrar canlandırarak ecdada vefamızı göstermenin gayretindeyiz.* Malazgirt'teki şu görüntü sahip olduğumuz tarihin kültürün gücünü ve en önemlisi devamlılığını hatırlatıyor. Bu topraklar bin yıldır Allahu Ekber nidalarıyla bereketleniyor.Yerel seçim mesajı* Bin yıllık varlığımıza rağmen bize Anadolu'yu yar etmek istemeyenler sürekli birliğimize, beraberliğimize saldırıyor. Sanmayın ki bunların derdi Kürtlerdir, Türklerdir, Araplardır. Sanmayın ki bunların gayesi özgürlüktür, refahtır. Bunların tek derdi hepimizi de kuşatan yeniden kendilerine alan açmaktır. Ulaşmayı başaramadıkları bu hedef için herkesi kullanırlar. Buradan verdiğimiz şu görüntü var ya, bu mesaj varsa tüm hevesleri kursakta bırakıyor. Bu meydandan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mesajı yükseliyor.* İrili ufaklı onlarca beyliğiyle hep ayı vatan davasının peşinden gittik, gidiyoruz. İkinci bin yılın başında aynı heyecanla buradayız. 31 Mart'a hazır mıyız? İllerimizi maalesef bize yakışmaz hale getirenlerden geri almaya hazır mıyız? Bugün burada gerisinde çok büyük emeklerin, mücadelelerin olduğu vizyondan söz ediyoruz. Eser ve hizmetlerimizle Cumhuriyetimizin kazanımlarını tahkim ettik.

https://sputniknews.com.tr/20230825/erdogan-dunyaya-insan-haklari-dersi-verenler-ayiplari-nasil-ortecegini-dusunuyor-1074938750.html

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recep tayyip erdoğan