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Akşener'den Millet İttifakı'na ağır eleştiriler: Engel olamadım, sizlerden özür diliyorum
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Dans videosuyla tanınmıştı: Haber alınamayan Nimet öğretmenin hastanede olduğu ortaya çıktı
Dans videosuyla tanınmıştı: Haber alınamayan Nimet öğretmenin hastanede olduğu ortaya çıktı
Denizli’de alışveriş yapmak için gittiği markette yaptığı dans şovuyla tanınan emekli öğretmen Nimet İyice'nin hastanede tedavi altında alındığı ortaya çıktı. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T14:57+0300
2023-08-26T14:58+0300
türkiye
dans
denizli
öğretmen
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren emekli öğretmen Nimet İyice, sevdiği müziği duyunca elindeki çantayı bırakıp, ceketini çıkardıktan sonra yaptığı dans ile tanındı. Marketin içerisini dans pistine çeviren İyice'nin market çalışanları ve müşterilerin gözü önünde yaptığı bale gösterisi milyonlarca kişi tarafından izlendi.Taksici haber verdiİyice’den yakınları ve komşuları 15 gündür haber alamadı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi tarafından Akkonak Mahallesi’ndeki evine girilen İyice’nin evde olmadığı tespit edildi. Herhangi bir iletişim kurulamayan İyice’nin nerede olduğu bilinememesi üzerine komşuları tarafından sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı. Kayıp olduğu sanılan İyice ile ilgili haberleri okuyan bir taksici, yolda kendisini durdurup yardım isteyen kişinin Nimet öğretmen olduğunu anlayarak, komşuları ve yakınlarına haber verdi.Nimet İyice’nin 15 gün önce akşam evinde otururken rahatsızlık yaşaması üzerine caddeye indiği, yoldan geçen taksiyi çevirerek yardım istediği ortaya çıktı. Taksicinin yardımıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran İyice'nin psikiyatri bölümünde tedavi tedavi altına alındığı ve bu yüzden aramalara cevap veremediği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230826/marketteki-dans-videosuyla-gundem-olmustu-15-gundur-haber-alinamiyor-1074953371.html
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dans, denizli, öğretmen
dans, denizli, öğretmen

Dans videosuyla tanınmıştı: Haber alınamayan Nimet öğretmenin hastanede olduğu ortaya çıktı

14:57 26.08.2023 (güncellendi: 14:58 26.08.2023)
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLATSevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın, marketin ortasında dans şovu yaptı
Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın, marketin ortasında dans şovu yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2023
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT
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Denizli’de alışveriş yapmak için gittiği markette yaptığı dans şovuyla tanınan emekli öğretmen Nimet İyice'nin hastanede tedavi altında alındığı ortaya çıktı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren emekli öğretmen Nimet İyice, sevdiği müziği duyunca elindeki çantayı bırakıp, ceketini çıkardıktan sonra yaptığı dans ile tanındı. Marketin içerisini dans pistine çeviren İyice'nin market çalışanları ve müşterilerin gözü önünde yaptığı bale gösterisi milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Taksici haber verdi

İyice’den yakınları ve komşuları 15 gündür haber alamadı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi tarafından Akkonak Mahallesi’ndeki evine girilen İyice’nin evde olmadığı tespit edildi. Herhangi bir iletişim kurulamayan İyice’nin nerede olduğu bilinememesi üzerine komşuları tarafından sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı. Kayıp olduğu sanılan İyice ile ilgili haberleri okuyan bir taksici, yolda kendisini durdurup yardım isteyen kişinin Nimet öğretmen olduğunu anlayarak, komşuları ve yakınlarına haber verdi.
Nimet İyice’nin 15 gün önce akşam evinde otururken rahatsızlık yaşaması üzerine caddeye indiği, yoldan geçen taksiyi çevirerek yardım istediği ortaya çıktı. Taksicinin yardımıyla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran İyice'nin psikiyatri bölümünde tedavi tedavi altına alındığı ve bu yüzden aramalara cevap veremediği belirlendi.
Market video - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2023
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Marketteki dans videosuyla gündem olmuştu: 15 gündür haber alınamıyor
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