https://sputniknews.com.tr/20230826/cumhurbaskani-erdogandan-buyuk-taarruz-paylasimi-1074960318.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Taarruz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Taarruz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T20:05+0300

2023-08-26T20:05+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

atatürk

büyük taarruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, atatürk, büyük taarruz