https://sputniknews.com.tr/20230826/cumhurbaskani-erdogandan-buyuk-taarruz-paylasimi-1074960318.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Taarruz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Taarruz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm... 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T20:05+0300
2023-08-26T20:05+0300
2023-08-26T20:05+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
atatürk
büyük taarruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, atatürk, büyük taarruz
recep tayyip erdoğan, atatürk, büyük taarruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Taarruz paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.