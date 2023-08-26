https://sputniknews.com.tr/20230826/belgorod-bolgesinde-bir-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1074957302.html
Belgorod Bölgesi’nde bir Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Belgorod Bölgesi’nde bir Ukrayna İHA’sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T16:39+0300
2023-08-26T16:39+0300
2023-08-26T16:39+0300
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “26 Ağustos saat 14.15 iradelerine, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi” ifadesini kullandı.Açıklamada, “Hava savunma güçleri nöbetçi araçları, insansız hava aracını Belgorod Bölgesi üzerinde yok etti” dendi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/rusya-donanmasi-ukrayna-ordusuna-hizmet-veren-bir-limani-vurdu-1074939463.html
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insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı
Belgorod Bölgesi’nde bir Ukrayna İHA’sı düşürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “26 Ağustos saat 14.15 iradelerine, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi” ifadesini kullandı.
Açıklamada, “Hava savunma güçleri nöbetçi araçları, insansız hava aracını Belgorod Bölgesi üzerinde yok etti” dendi.