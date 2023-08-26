https://sputniknews.com.tr/20230826/bankalar-mevduat-faizlerini-yukseltti-1074960526.html
Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17.5'tan yüzde 25'e çekmesi sonrası bankalar da dün mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T20:39+0300
2023-08-26T20:39+0300
2023-08-26T20:39+0300
banka
ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074813797_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b4cf8ff1ddcaa1f8744e17f319fc976c.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentilerin üzerinde artırması bankaları harekete geçirdi.Mevduat faizi yüzde 40'a geldiHabertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, politika faizinin yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çekilmesi sonrası bankalar da dün mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), faiz artışına giderek politika faizini 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkarmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074813797_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_353a9f186284a3edc16aa435e1e4386a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası'nın kararının ardından bankada faiz oranları, bankaların verdiği faiz oranları
merkez bankası'nın kararının ardından bankada faiz oranları, bankaların verdiği faiz oranları
Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
Abone ol
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17.5'tan yüzde 25'e çekmesi sonrası bankalar da dün mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentilerin üzerinde artırması bankaları harekete geçirdi.
Mevduat faizi yüzde 40'a geldi
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, p
olitika faizinin yüzde 17.5'ten yüzde 25'e çekilmesi sonrası bankalar da dün mevduat faizini yüzde 40 düzeyine yükseltti.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), faiz artışına giderek politika faizini 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkarmıştı.