https://sputniknews.com.tr/20230826/bakan-koca-duyurdu-e-recetem-sistemine-5-dil-eklendi--1074961082.html
Bakan Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Bakan Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-reçetem sistemine 5 dilin eklendiğini belirterek, “Tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama... 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T21:42+0300
2023-08-26T21:42+0300
2023-08-26T21:42+0300
türkiye
fahrettin koca
e-reçetem
ingilizce
almanca
arapça
fransızca
rusça
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-reçetem sistemine 5 dilin eklendiğini duyurdu.Bakan Koca, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun.
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fahrettin koca, e-reçetem, ingilizce, almanca, arapça, fransızca, rusça
fahrettin koca, e-reçetem, ingilizce, almanca, arapça, fransızca, rusça
Bakan Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-reçetem sistemine 5 dilin eklendiğini belirterek, “Tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-reçetem sistemine 5 dilin eklendiğini duyurdu.
Bakan Koca, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun.