https://sputniknews.com.tr/20230826/bakan-koca-duyurdu-e-recetem-sistemine-5-dil-eklendi--1074961082.html

Bakan Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi

Bakan Koca duyurdu: E-Reçetem Sistemi'ne 5 dil eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-reçetem sistemine 5 dilin eklendiğini belirterek, “Tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T21:42+0300

2023-08-26T21:42+0300

2023-08-26T21:42+0300

türkiye

fahrettin koca

e-reçetem

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almanca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-reçetem sistemine 5 dilin eklendiğini duyurdu.Bakan Koca, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun.

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fahrettin koca, e-reçetem, ingilizce, almanca, arapça, fransızca, rusça