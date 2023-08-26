https://sputniknews.com.tr/20230826/asiri-sicaklara-3-gunluk-ara-yeni-haftada-hava-nasil-olacak-1074956379.html

Aşırı sıcaklara 3 günlük ara: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Aşırı sıcaklara 3 günlük ara: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde çarşambaya kadar kademeli olarak azalacak hava sıcaklıklarının çarşamba gününden... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T15:27+0300

2023-08-26T15:27+0300

2023-08-26T15:27+0300

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Türkiye'de etkili olan aşırı sıcakların hafta başından itibaren azalması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, son tahmin ve değerlendirmelere göre Türkiye'de sıcaklıkların kademeli olarak düşmesini beklediklerini söyledi.Çarşamba günü geri dönüyorKavurucu sıcaklıkların bu hafta etkisini azaltmaya başladığını belirten Yüksel, "Yağışla birlikte pazar günü batı bölgelerde, pazartesi günü iç kesimlerde, salı günü ise doğu bölgelerde sıcaklıklarda kademeli azalış olacak. Çarşamba gününden itibaren yeniden sıcaklıklarda özellikle kuzey ve iç bölgelerde bir miktar artış bekliyoruz ancak geçtiğimiz haftalardaki gibi ekstrem değerlere ulaşmayacak. Yine de sıcak günler çarşamba gününden itibaren tekrar gelecek" diye konuştu.Yağışların ise pazar günü Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde görüleceğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:"Pazartesi günü Akdeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Salı günü ise yağışların doğu kesimlere hareket etmesini, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle Sivas çevrelerinde yağışlar görülmesini bekliyoruz. Çarşamba itibarıyla yağışlı havanın da ülkemizi terk edeceğini söyleyebiliriz."3 büyükşehirdeki hava durumuYüksel, sıcaklıkların İstanbul'da çarşamba gününe kadar 31-33 derece, İzmir'de 32-33 derece olacağını, hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde artış yaşanacağını söyledi.Başkentin hava durumuna ilişkin olarak da Yüksel, "Ankara'da hafta ortasına kadar 33-34 derece olan sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 36-37 derecelere tekrar ulaşmasını bekliyoruz. Yani sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren yeniden artışa geçecek. Geçtiğimiz günlerdeki gibi ekstrem sıcaklıklar olmayacak ama yine de kavurucu sıcaklıklar bizimle beraber olacak" değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230826/meteorolojiden-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-alarmi-bolgeleri-uyardi-1074951996.html

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