https://sputniknews.com.tr/20230826/ak-partili-zengin-acikladi-yerel-secimde-adaylari-nasil-belirleyecek-1074959309.html

AK Partili Zengin açıkladı: yerel seçimde adayları nasıl belirleyecek?

AK Partili Zengin açıkladı: yerel seçimde adayları nasıl belirleyecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yerel seçimlere yönelik çalışmaların ve değerlendirmelerin devam ettiğini ifade ederek, "Adaya göre yol haritası... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T18:38+0300

2023-08-26T18:38+0300

2023-08-26T18:38+0300

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Yerel seçimlere yönelik AK Parti'deki çalışmalar devam ediyor. CNN TÜRK yayınında konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini belirterek, "Adaya göre yol haritası değil, yol haritasına göre aday belirlenecek" dedi.Zengin, açıklamalarında şu değerlendimlerde bulundu:Özlem Zengin, “Bunları kendi içimizde de tartışıyoruz. Adaydan önce metodu belirlememiz lazım. tabi bunun içinde takvimleme de var. Takvime uygun olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Seçim takvimine zaten ocak ayına kadar bu adaylık sürecinin şekillenmesi gerekiyor” sözlerini kullandı.'İstanbul’da göç ile alakalı özel bir çalışma var'Zengin, İstanbul da aday belirlemeye yönelik bir de parantez açtı ve “Vaatten önce bazı problemleri çözmenin bizim için faydalı olacağını düşünüyorum. İstanbul’da göç ile alakalı özel bir çalışma var. Onun gibi trafik başta olmak üzere kira meselesi, ulaşım ile ilgili sıkıntılar, göç meselesi; bu temel başlıklarla alakalı, seçime giderken bazının mutlaka çözüme giden yolda adım atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230826/aksener-yol-haritasini-acikliyor-secimin-kaybedilmesi-icin-calisanlarla-da-mucadele-ettik-1074956571.html

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