https://sputniknews.com.tr/20230826/adanada-otomobil-ucuruma-devrildi-4-olu-3-yarali-1074955166.html

Adana'da otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

Adana'da otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T14:13+0300

2023-08-26T14:13+0300

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türkiye

kaza

adana

otomobil

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Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Adana'daki Ağdaşalağı Yaylası yakınlarındaki yolda uçuruma devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, araçtaki Ayşe (43) ve kızları Rabianur (12) ile Ravzanur Tokalı (9) ile kadının kardeşi Elife Yağmur hayatını kaybetti.Yaralanan biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230826/taniklar-sabanci-ciftinin-gecirdigi-deniz-kazasini-anlatti-saglik-durumlarinda-son-durum-1074951585.html

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