https://sputniknews.com.tr/20230826/adanada-otomobil-ucuruma-devrildi-4-olu-3-yarali-1074955166.html
Adana'da otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
Adana'da otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 26.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-26T14:13+0300
2023-08-26T14:13+0300
2023-08-26T14:13+0300
türkiye
kaza
adana
otomobil
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Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Adana'daki Ağdaşalağı Yaylası yakınlarındaki yolda uçuruma devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, araçtaki Ayşe (43) ve kızları Rabianur (12) ile Ravzanur Tokalı (9) ile kadının kardeşi Elife Yağmur hayatını kaybetti.Yaralanan biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230826/taniklar-sabanci-ciftinin-gecirdigi-deniz-kazasini-anlatti-saglik-durumlarinda-son-durum-1074951585.html
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kaza, adana, otomobil
Adana'da otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Adana'daki Ağdaşalağı Yaylası yakınlarındaki yolda uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki Ayşe (43) ve kızları Rabianur (12) ile Ravzanur Tokalı (9) ile kadının kardeşi Elife Yağmur hayatını kaybetti.
Yaralanan biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.