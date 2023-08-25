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Yolun ortasına yattı, hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye attı
Yolun ortasına yattı, hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye attı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridine sırtüstü uzanarak bir süre bekledi. Tehlikeye davetiye çıkaran şüphelinin... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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trafik
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafikte yüzlerce aracın yoğun bir şekilde ilerlediği anlarda canını tehlikeye atarcasına yere yatan ve kimliği belirlenemeyen şahıs vatandaşların ve sürücülerin uyarılarını dikkate almayıp bir süre daha yolda uzandı. Bir süre yolun ortasında yatan vatandaşı ezmemek için sürücüler şerit değiştirirken, trafikte aksama meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen şahıs uzandığı yerden bir süre sonra kalkarak kayıplara karıştı. İlginç anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/besiktasta-cok-sayida-yolcusu-bulunan-yat-batti-1072294079.html
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bursa, yol, trafik
bursa, yol, trafik

Yolun ortasına yattı, hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye attı

14:53 25.08.2023
© İHA / İHA-AW016030Yolun ortasına yattı, hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye attı
Yolun ortasına yattı, hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye attı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© İHA / İHA-AW016030
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridine sırtüstü uzanarak bir süre bekledi. Tehlikeye davetiye çıkaran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafikte yüzlerce aracın yoğun bir şekilde ilerlediği anlarda canını tehlikeye atarcasına yere yatan ve kimliği belirlenemeyen şahıs vatandaşların ve sürücülerin uyarılarını dikkate almayıp bir süre daha yolda uzandı.
Bir süre yolun ortasında yatan vatandaşı ezmemek için sürücüler şerit değiştirirken, trafikte aksama meydana geldi.
Kimliği öğrenilemeyen şahıs uzandığı yerden bir süre sonra kalkarak kayıplara karıştı. İlginç anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.
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