https://sputniknews.com.tr/20230825/vuslat-dogan-sabanci-ambulans-ucakla-istanbula-getirildi-1074939262.html
Vuslat Doğan Sabancı ambulans uçakla İstanbul’a getirildi
Vuslat Doğan Sabancı ambulans uçakla İstanbul’a getirildi
Eşi Ali Sabancı ile denizde bot kazası geçirerek yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Sabancı alana gelen ambulansla... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T16:29+0300
2023-08-25T16:29+0300
2023-08-25T16:41+0300
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ali sabancı
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Denizde geçirdiği kaza sonrası tedavisi için Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın ardından, eşi Vuslat Doğan Sabancı da kente getirilerek tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'da denizde kaza geçiren Sabancı çifti, deniz yoluyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.İlk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla alınarak İstanbul'daki Amerikan Hastanesine sevk edilen Ali Sabancı'nın tedavisi sürüyor.Genel durumu iyi olan Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla Bodrum'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na getirildi.Buradan kara ambulansıyla eşinin bulunduğu hastaneye nakledilen Vuslat Doğan Sabancı tedavi altına alındı.Öte yandan, çiftin bazı yakınlarının da özel jetle havalimanına geldiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230822/kulislere-yansidi-bakan-koca-ilk-kez-konustu-asla-gundemimde-yok-1074821850.html
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türkiye, yunanistan, vuslat doğan sabancı, ali sabancı, ambulans uçak
türkiye, yunanistan, vuslat doğan sabancı, ali sabancı, ambulans uçak
Vuslat Doğan Sabancı ambulans uçakla İstanbul’a getirildi
16:29 25.08.2023 (güncellendi: 16:41 25.08.2023) Abone ol
Eşi Ali Sabancı ile denizde bot kazası geçirerek yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Sabancı alana gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
Denizde geçirdiği kaza sonrası tedavisi için Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın ardından, eşi Vuslat Doğan Sabancı da kente getirilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'da denizde kaza geçiren Sabancı çifti, deniz yoluyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.
İlk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla alınarak İstanbul'daki Amerikan Hastanesine sevk edilen Ali Sabancı'nın tedavisi sürüyor.
Genel durumu iyi olan Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla Bodrum'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na getirildi.
Buradan kara ambulansıyla eşinin bulunduğu hastaneye nakledilen Vuslat Doğan Sabancı tedavi altına alındı.
Öte yandan, çiftin bazı yakınlarının da özel jetle havalimanına geldiği görüldü.