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https://sputniknews.com.tr/20230825/ticaret-bakanligina-1033-kadro-ihdas-edildi-1074920237.html
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığında 1033 memur kadrosu ihdas edildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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ticaret bakanlığı
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.
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ticaret bakanlığı, resmi gazete, cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ticaret bakanlığı, resmi gazete, cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi

00:57 25.08.2023
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığında 1033 memur kadrosu ihdas edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.
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