https://sputniknews.com.tr/20230825/ticaret-bakanligina-1033-kadro-ihdas-edildi-1074920237.html
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığında 1033 memur kadrosu ihdas edildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T00:57+0300
2023-08-25T00:57+0300
2023-08-25T00:57+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
resmi gazete
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.
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ticaret bakanlığı, resmi gazete, cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ticaret bakanlığı, resmi gazete, cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Ticaret Bakanlığı'na 1033 kadro ihdas edildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığında 1033 memur kadrosu ihdas edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında 1033 memur kadro ihdası yapıldı.