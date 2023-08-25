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https://sputniknews.com.tr/20230825/tarkandan-filenin-sultanlarina-destek-1074928961.html
Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek
Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası grup maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Filenin... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı."Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında önceki akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.Dün akşam Almanya'da oynanan maça Alman seyirciler kadar Türk seyircilerin de ilgisi büyüktü. O seyirciler arasında çok tanıdık bir isim de vardı.Filenin Sultanları'nın mücadelesini Megastar Tarkan da salonda takip etti.Seyircilerin coşkusuna eşlik eden sanatçı, Filenin Sultanları için tezahürat etti.Megastar, maç anında çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.Seyircilerden büyük ilgi gören Tarkan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/a-milli-kadin-voleybol-takimi-2023-cev-avrupa-sampiyonasi-c-grubunda-5te-5-yapti-1074918269.html
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tarkan, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı
tarkan, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı

Tarkan'dan Filenin Sultanları'na destek

11:50 25.08.2023
© Fotoğraf : Tarkan/InstagramTarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Fotoğraf : Tarkan/Instagram
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası grup maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Filenin Sultanları'nın Almanya'daki galibiyet mücadelesini Tarkan da izledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı.
"Filenin Sultanları", grupta dördüncü maçında önceki akşam Yunanistan'ı 3-0 yenerek grup liderliğini garantilemişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak.
Dün akşam Almanya'da oynanan maça Alman seyirciler kadar Türk seyircilerin de ilgisi büyüktü. O seyirciler arasında çok tanıdık bir isim de vardı.
Filenin Sultanları'nın mücadelesini Megastar Tarkan da salonda takip etti.
Seyircilerin coşkusuna eşlik eden sanatçı, Filenin Sultanları için tezahürat etti.
Megastar, maç anında çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.
Seyircilerden büyük ilgi gören Tarkan, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda 5'te 5 yaptı
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