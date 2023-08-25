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Suriye’de ABD’nin F-16 jeti Rus Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştı
Suriye’de ABD’nin F-16 jeti Rus Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştı
Suriye’de, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait F-16 jetinin, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-35 savaş uçağına tehlikeli mesafeye yaklaştığı... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, olayın 23 Ağustos saat 10.30’da ülkenin güneyindeki El-Tanf bölgesinde 6 bin 500 metre yükseklikte meydana geldiğini bildirdi.“Rus pilot, çarpışmayı önlemek için zamanında gereken tedbirleri aldı” diyen Kulit, ABD yanlısı koalisyonun Suriye’nin hava sahasında gerilimi tırmandırmaya çalıştığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/bati-basini-norvec-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-verecek-1074916645.html
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gerilim, rusya, suriye, abd, f-16, su-35

Suriye’de ABD’nin F-16 jeti Rus Su-35’e tehlikeli mesafeye yaklaştı

17:34 25.08.2023
© Sputnik / Виталий БелоусовSu-35 savaş uçağı
Su-35 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Suriye’de, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait F-16 jetinin, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-35 savaş uçağına tehlikeli mesafeye yaklaştığı belirtildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, olayın 23 Ağustos saat 10.30’da ülkenin güneyindeki El-Tanf bölgesinde 6 bin 500 metre yükseklikte meydana geldiğini bildirdi.
“Rus pilot, çarpışmayı önlemek için zamanında gereken tedbirleri aldı” diyen Kulit, ABD yanlısı koalisyonun Suriye’nin hava sahasında gerilimi tırmandırmaya çalıştığını sözlerine ekledi.
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