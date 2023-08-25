https://sputniknews.com.tr/20230825/sgk-saglik-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-resmi-gazetede-1074920619.html

SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de

SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T01:30+0300

2023-08-25T01:30+0300

2023-08-25T01:30+0300

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

fahrettin koca

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Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliklerin Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığını duyurdu.Bakan Koca, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Tebliğdeki düzenlemelere göre, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi"nde yer alan vaka başı muayene tutarlarında artışa gidildi."Hizmet Başı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği, yoğun bakım, hemodiyaliz, kan bileşenleri, doğum, yardımcı üreme tedavileri ve bununla ilişkin genel tetkikler, sünnet, kadavradan donör temini gibi işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artış yapıldı."Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi"nde yer alan KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli ve kemik iliği işlemleri, yoğun bakım işlemleri ve hemodiyaliz işlemlerine ait işlem kodları da dahil olmak üzere tüm işlemlerde artışa gidildi."Diş Tedavileri Puan Listesi"nde yer alan tüm işlem kodları da arttı.Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde artış yapılarak yaklaşık 11 milyar lira iyileştirme sağlandı.

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