https://sputniknews.com.tr/20230825/sanal-oyun-pubgde-tartistigi-sahsi-sokakta-bicakladi-1074936111.html

Sanal oyun Pubg'de tartıştığı şahsı sokakta bıçakladı

Sanal oyun Pubg'de tartıştığı şahsı sokakta bıçakladı

Bursa'da sanal oyunda tartışan iki şahıs buluşup kavga etti. Kavgada Abdullah H.(23), elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T15:03+0300

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türkiye

bursa

pubg

oyun

kavga

bıçakla yaralama

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Ahmet M.(19), telefondaki uygulamadan sanal oyun oynamaya başladı. Ahmet M.(19), aynı oyunu oynayan Abdullah H.(24) ile oyundaki mesajlaşmada tartışmaya başladı. Birbirine küfürler yazan şahıslar oyunu bırakıp cadde üzerinde buluştular. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah H.(24) elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.1 milimetre ile hayatta kaldıGöğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi. Yaralı, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Olayın şüphelisi Abdullah H.(24), polis ekiplerince Orhaniye Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.Sanal oyunda küfürleşmişlerGözaltına alınan Abdullah H.(24)'nin ifadesinde, "Telefondan oynanan sanal oyunda (Pubg) oynarken, bana küfür etti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi.Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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bursa, pubg, oyun, kavga, bıçakla yaralama