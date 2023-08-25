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Sanal oyun Pubg'de tartıştığı şahsı sokakta bıçakladı
Sanal oyun Pubg'de tartıştığı şahsı sokakta bıçakladı
Bursa'da sanal oyunda tartışan iki şahıs buluşup kavga etti. Kavgada Abdullah H.(23), elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi çeşitli yerlerinden ağır yaraladı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T15:03+0300
2023-08-25T15:03+0300
türkiye
bursa
pubg
oyun
kavga
bıçakla yaralama
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Ahmet M.(19), telefondaki uygulamadan sanal oyun oynamaya başladı. Ahmet M.(19), aynı oyunu oynayan Abdullah H.(24) ile oyundaki mesajlaşmada tartışmaya başladı. Birbirine küfürler yazan şahıslar oyunu bırakıp cadde üzerinde buluştular. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah H.(24) elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.1 milimetre ile hayatta kaldıGöğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi. Yaralı, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Olayın şüphelisi Abdullah H.(24), polis ekiplerince Orhaniye Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.Sanal oyunda küfürleşmişlerGözaltına alınan Abdullah H.(24)'nin ifadesinde, "Telefondan oynanan sanal oyunda (Pubg) oynarken, bana küfür etti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi.Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
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bursa, pubg, oyun, kavga, bıçakla yaralama
bursa, pubg, oyun, kavga, bıçakla yaralama

Sanal oyun Pubg'de tartıştığı şahsı sokakta bıçakladı

15:03 25.08.2023
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW015962Sanal oyun Pubg'de tartıştığı şahsı sokakta bıçakladı
Sanal oyun Pubg'de tartıştığı şahsı sokakta bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW015962
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Bursa'da sanal oyunda tartışan iki şahıs buluşup kavga etti. Kavgada Abdullah H.(23), elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.
Ahmet M.(19), telefondaki uygulamadan sanal oyun oynamaya başladı. Ahmet M.(19), aynı oyunu oynayan Abdullah H.(24) ile oyundaki mesajlaşmada tartışmaya başladı. Birbirine küfürler yazan şahıslar oyunu bırakıp cadde üzerinde buluştular. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah H.(24) elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

1 milimetre ile hayatta kaldı

Göğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi. Yaralı, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Olayın şüphelisi Abdullah H.(24), polis ekiplerince Orhaniye Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

Sanal oyunda küfürleşmişler

Gözaltına alınan Abdullah H.(24)'nin ifadesinde, "Telefondan oynanan sanal oyunda (Pubg) oynarken, bana küfür etti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi.
Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
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