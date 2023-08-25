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Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü
Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü
Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunun 2. kilometresinde yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, Jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihinde yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu. Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.
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rize, sel, yağış
rize, sel, yağış

Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü

12:25 25.08.2023
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-AW015983Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü
Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-AW015983
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Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunun 2. kilometresinde yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Aynı noktada tam 3 yıl önce yine şiddetli yağışlar sonrasında çökme olayı yaşanmıştı
Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, Jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.
Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihinde yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu. Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.
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