https://sputniknews.com.tr/20230825/rizede-siddetli-yagislar-sonrasi-yol-coktu-1074930212.html

Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü

Rize’de şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunun 2. kilometresinde yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, Jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihinde yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu. Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230825/konyada-20-metre-capinda-15-metre-derinliginde-obruk-olustu-1074921450.html

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