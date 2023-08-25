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https://sputniknews.com.tr/20230825/oyuncu-gozde-mukavelatin-evinin-duvarina-kursun-isabet-etti-dusmanim-yok-ama--1074924653.html
Oyuncu Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti: 'Düşmanım yok ama...'
Oyuncu Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti: 'Düşmanım yok ama...'
Gözde Mukavelat, sosyal medya hesabından evinin salonunda otururken duvarına kurşun isabet ettiğini açıkladı. Mukavelat, "Bireysel silahlanma başlı başına... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T09:03+0300
2023-08-25T09:03+0300
yaşam
kurşun
oyuncu
yorgun mermi
polis
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'Arka Sıradakiler' dizisiyle tanınan oyuncu Gözde Mukavelat, Şişli'deki evinin salonunda annesiyle birlikte otururken duvara kurşun isabet etti. Yaşananları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Mukavelat, "Bireysel silahlanma başlı başına sorun" dedi.Polisi aradığını belirten oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Selam tek tek yazamadım arayan soran herkes sağ olsun. Tek diyebileceğim evde film izlerken bile tetikte olmalıyım, güvenlik büyük bir sorun ve 'o korkusuz, ben artık korkmalıyım'ı idrak etmiş oldum çünkü ben ölmeden kimse bir şey yapamıyor! Bireysel silahlanma başlı başına sorun. Ve bu millet akıllanmaz onlarca insan öldü, yok, yine devam... Geldi polis merak etmeyin iyiyiz, onlar gelmeyince her yere yazmak istedim çünkü hareket edemedik evin içinde. Duvara geldi kurşun, annem o tarafta oturuyordu. Kim bilmiyoruz, düşmanım yok ama bilemiyorsun ki... Annem hasta, ilacı kaldı içeride. Ulaşmak zorundaydım bir yerlere... Çok tedirgin oldum. Teşekkür ederim herkese."
https://sputniknews.com.tr/20230824/hastaneye-kaldirilan-survivor-sampiyonu-turabi-bes-parasiz-halime-geri-dondum-1074892960.html
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kurşun, oyuncu, yorgun mermi, polis
kurşun, oyuncu, yorgun mermi, polis

Oyuncu Gözde Mukavelat'ın evinin duvarına kurşun isabet etti: 'Düşmanım yok ama...'

09:03 25.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaGözde Mukavelat
Gözde Mukavelat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Gözde Mukavelat, sosyal medya hesabından evinin salonunda otururken duvarına kurşun isabet ettiğini açıkladı. Mukavelat, "Bireysel silahlanma başlı başına sorun" dedi.
'Arka Sıradakiler' dizisiyle tanınan oyuncu Gözde Mukavelat, Şişli'deki evinin salonunda annesiyle birlikte otururken duvara kurşun isabet etti. Yaşananları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Mukavelat, "Bireysel silahlanma başlı başına sorun" dedi.
Polisi aradığını belirten oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Selam tek tek yazamadım arayan soran herkes sağ olsun. Tek diyebileceğim evde film izlerken bile tetikte olmalıyım, güvenlik büyük bir sorun ve 'o korkusuz, ben artık korkmalıyım'ı idrak etmiş oldum çünkü ben ölmeden kimse bir şey yapamıyor! Bireysel silahlanma başlı başına sorun. Ve bu millet akıllanmaz onlarca insan öldü, yok, yine devam... Geldi polis merak etmeyin iyiyiz, onlar gelmeyince her yere yazmak istedim çünkü hareket edemedik evin içinde. Duvara geldi kurşun, annem o tarafta oturuyordu. Kim bilmiyoruz, düşmanım yok ama bilemiyorsun ki... Annem hasta, ilacı kaldı içeride. Ulaşmak zorundaydım bir yerlere... Çok tedirgin oldum. Teşekkür ederim herkese."
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