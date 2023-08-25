https://sputniknews.com.tr/20230825/norvecte-rusyada-otlayip-geri-donen-geyikler-vuruluyor-1074948895.html

Norveç’te Rusya’da otlayıp geri dönen geyikler vuruluyor

Norveç’te Rusya’da otlayıp geri dönen geyikler vuruluyor

Norveç’te, otlamak için Rusya’ya geçen geyikler, doğaya verdikleri zararı tazmin etmeme amacıyla öldürüldüğü belirtildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T23:55+0300

2023-08-25T23:55+0300

2023-08-25T23:55+0300

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tazminat

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Associated Press’in haberinde, “Hayvanlar, Rusya’ya dönebilir korkusuyla öldürüldü” ifadesine yer verildi.Yerel idarenin, geyiklerin başka bir ülkede korunan bölgede otladığı için tazminat ödemek istemediği kaydedilen haberde, halihazırda Norveç’in hayvan göçünü durdurma amacıyla sınır boyunca harap çiti onarmaya başladığı ifade edildi.Norveç hükümeti dünkü açıklamasında, bu yıl 42 geyiğin daha iyi otlak bulmak için Rusya sınırını geçtiğini duyurdu. Bunun sonucu devletin, Rusya’nın Murmansk Bölgesi’ndeki Pasvik Doğa Koruma Bölgesi’nde otlanan her bir hayvan başına 50 bin kron (4 bin 700 dolar) para cezası ve geyiklerin doğa koruma bölgesinde bulunduğu günler için yaklaşık 47 milyon kron (4.4 milyon dolar) tazminat ödemek zorunda olduğu belirtildi.

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norveç, rusya, doğa, doğa, tazminat