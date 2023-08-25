https://sputniknews.com.tr/20230825/norvecte-rusyada-otlayip-geri-donen-geyikler-vuruluyor-1074948895.html
Norveç’te Rusya’da otlayıp geri dönen geyikler vuruluyor
Norveç’te Rusya’da otlayıp geri dönen geyikler vuruluyor
Norveç’te, otlamak için Rusya’ya geçen geyikler, doğaya verdikleri zararı tazmin etmeme amacıyla öldürüldüğü belirtildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T23:55+0300
2023-08-25T23:55+0300
2023-08-25T23:55+0300
dünya
norveç
rusya
doğa
doğa
tazminat
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Associated Press’in haberinde, “Hayvanlar, Rusya’ya dönebilir korkusuyla öldürüldü” ifadesine yer verildi.Yerel idarenin, geyiklerin başka bir ülkede korunan bölgede otladığı için tazminat ödemek istemediği kaydedilen haberde, halihazırda Norveç’in hayvan göçünü durdurma amacıyla sınır boyunca harap çiti onarmaya başladığı ifade edildi.Norveç hükümeti dünkü açıklamasında, bu yıl 42 geyiğin daha iyi otlak bulmak için Rusya sınırını geçtiğini duyurdu. Bunun sonucu devletin, Rusya’nın Murmansk Bölgesi’ndeki Pasvik Doğa Koruma Bölgesi’nde otlanan her bir hayvan başına 50 bin kron (4 bin 700 dolar) para cezası ve geyiklerin doğa koruma bölgesinde bulunduğu günler için yaklaşık 47 milyon kron (4.4 milyon dolar) tazminat ödemek zorunda olduğu belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
norveç, rusya, doğa, doğa, tazminat
norveç, rusya, doğa, doğa, tazminat
Norveç’te Rusya’da otlayıp geri dönen geyikler vuruluyor
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Norveç’te, otlamak için Rusya’ya geçen geyikler, doğaya verdikleri zararı tazmin etmeme amacıyla öldürüldüğü belirtildi.
Associated Press
’in haberinde, “Hayvanlar, Rusya’ya dönebilir korkusuyla öldürüldü
” ifadesine yer verildi.
Yerel idarenin, geyiklerin başka bir ülkede korunan bölgede otladığı için tazminat ödemek istemediği kaydedilen haberde, halihazırda Norveç’in hayvan göçünü durdurma amacıyla sınır boyunca harap çiti onarmaya başladığı ifade edildi.
Norveç hükümeti dünkü açıklamasında, bu yıl 42 geyiğin daha iyi otlak bulmak için Rusya sınırını geçtiğini duyurdu. Bunun sonucu devletin, Rusya’nın Murmansk Bölgesi’ndeki Pasvik Doğa Koruma Bölgesi’nde otlanan her bir hayvan başına 50 bin kron (4 bin 700 dolar) para cezası ve geyiklerin doğa koruma bölgesinde bulunduğu günler için yaklaşık 47 milyon kron (4.4 milyon dolar) tazminat ödemek zorunda olduğu belirtildi.