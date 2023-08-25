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Nijer, Fransa' Büyükelçisi'ne 48 saat süre verdi
Nijer, Fransa' Büyükelçisi'ne 48 saat süre verdi
Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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afrika
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Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi.Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi. Kararın, Fransa'nın Nijer çıkarlarına aykırı eylemleri nedeniyle alındığı belirtildi.Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.
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nijer, mühlet, afrika, fransa

Nijer, Fransa' Büyükelçisi'ne 48 saat süre verdi

21:20 25.08.2023 (güncellendi: 21:42 25.08.2023)
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGONijer askerleri
Nijer askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.
Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi.
Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.
Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi. Kararın, Fransa'nın Nijer çıkarlarına aykırı eylemleri nedeniyle alındığı belirtildi.
Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.
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