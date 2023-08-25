https://sputniknews.com.tr/20230825/nijerden-fransiz-buyukelciye-sinirdisi-karari-1074946249.html
Nijer, Fransa' Büyükelçisi'ne 48 saat süre verdi
Nijer, Fransa' Büyükelçisi'ne 48 saat süre verdi
Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T21:20+0300
2023-08-25T21:20+0300
2023-08-25T21:42+0300
nijer
dünya
mühlet
afrika
fransa
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Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi.Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi. Kararın, Fransa'nın Nijer çıkarlarına aykırı eylemleri nedeniyle alındığı belirtildi.Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.
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nijer, mühlet, afrika, fransa
nijer, mühlet, afrika, fransa
Nijer, Fransa' Büyükelçisi'ne 48 saat süre verdi
21:20 25.08.2023 (güncellendi: 21:42 25.08.2023) Abone ol
Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.
Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne ülkeden ayrılması için 48 saat süre verdi.
Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.
Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi. Kararın, Fransa'nın Nijer çıkarlarına aykırı eylemleri nedeniyle alındığı belirtildi.
Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.