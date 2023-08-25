https://sputniknews.com.tr/20230825/kilicdaroglu-partisinin-istanbul-il-teskilatiyla-bir-araya-geldi-1074946158.html
Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T21:10+0300
2023-08-25T21:10+0300
2023-08-25T21:10+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
canan kaftancıoğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Canan Kaftancıoğlu ve ilçe başkanlarını kabul etti.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), canan kaftancıoğlu
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), canan kaftancıoğlu
Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Canan Kaftancıoğlu ve ilçe başkanlarını kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.