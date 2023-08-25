https://sputniknews.com.tr/20230825/kilicdaroglu-partisinin-istanbul-il-teskilatiyla-bir-araya-geldi-1074946158.html

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T21:10+0300

2023-08-25T21:10+0300

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türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

canan kaftancıoğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Canan Kaftancıoğlu ve ilçe başkanlarını kabul etti.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), canan kaftancıoğlu