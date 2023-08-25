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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin lira ceza kesildi
Kocaeli'nde, İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin 591 lira ceza uygulandı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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İzmit Körfezi'ne hidrolik yağ dökerek kirleten İtalya bandıralı gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL idari para cezası uygulandı.Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.Denetimlerde, İtalya bandıralı "Gran Bretagna" adlı geminin denizi kirlettiği belirlendi. Gemiye 49 milyon 929 bin 591 lira ceza kesildi.Gemi etrafında önlem alan Türkiye Çevre Ajansı ekipleri, denizde temizlik çalışması başlattı.
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin lira ceza kesildi

01:48 25.08.2023
© İHAİzmit Körfezi
İzmit Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© İHA
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Kocaeli'nde, İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin 591 lira ceza uygulandı.
İzmit Körfezi'ne hidrolik yağ dökerek kirleten İtalya bandıralı gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL idari para cezası uygulandı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, İtalya bandıralı "Gran Bretagna" adlı geminin denizi kirlettiği belirlendi. Gemiye 49 milyon 929 bin 591 lira ceza kesildi.
Gemi etrafında önlem alan Türkiye Çevre Ajansı ekipleri, denizde temizlik çalışması başlattı.
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