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İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle pazar günü Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T23:04+0300
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istanbul valiliği
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların 27 Ağustos Pazar günü sabah saat 06.00'dan provaların bitimine kadar kapalı olacağı belirtildi.Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.
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istanbul, istanbul valiliği, zafer bayramı
istanbul, istanbul valiliği, zafer bayramı

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

23:04 25.08.2023
İstanbul, Cevizlibağ, araç, trafik
İstanbul, Cevizlibağ, araç, trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle pazar günü Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların 27 Ağustos Pazar günü sabah saat 06.00'dan provaların bitimine kadar kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
"Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Hal Yolu Güney'den geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar."
Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.
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