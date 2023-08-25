https://sputniknews.com.tr/20230825/istanbulda-pazar-gunu-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1074948263.html

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle pazar günü Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

istanbul valiliği

zafer bayramı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların 27 Ağustos Pazar günü sabah saat 06.00'dan provaların bitimine kadar kapalı olacağı belirtildi.Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

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istanbul, istanbul valiliği, zafer bayramı