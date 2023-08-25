https://sputniknews.com.tr/20230825/istanbula-yeni-metro-hatti-geliyor-tarih-verildi-1074923844.html

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor, tarih verildi

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor, tarih verildi

7 senedir yapımı devam eden Ataköy-İkitelli metro hattı 7 ay sonra açılıyor. Hattın hizmete girmesiyle Ataköy-İkitelli arası 21 buçuk dakika sürecek. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T07:39+0300

2023-08-25T07:39+0300

2023-08-25T07:39+0300

türkiye

metro

ekrem imamoğlu

istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Ataköy-İkitelli metro hattının açılışı için tarih verdi.13 kilometrelik hattın yapımında sona gelindiğini duyuran İmamoğlu, inşaat hattında incelemelerde bulundu.İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir metro hattında daha hızla ilerliyoruz. 5 ilçeden geçecek (Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir), Ataköy-İkitelli Metrosu’nun daha önce iki durağını açmıştık. Tamamını Mart 2024’te açıyoruz. Aralıksız çalışan tüm emekçilerimize teşekkürler" dedi.Bakırköy'den Başakşehir'e uzanan ve 5 ilçeden geçecek hat 12 istasyondan oluşuyor.Ataköy-İkitelli arasını 21,5 dakikaya düşürecek hatla tek yönde saatte 35 bin yolcu taşınacak. İnşaatına 2016'da başlanan hat, Marmaray ve diğer metro hatlarıyla da bağlantılı olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230823/imamoglu-suyun-tarifesini-siyasi-bir-mesele-olarak-ibb-meclisinde-ele-alamayiz-1074882036.html

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