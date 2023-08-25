İstanbul'a yeni metro hattı geliyor, tarih verildi
© AAMetro sefer
© AA
7 senedir yapımı devam eden Ataköy-İkitelli metro hattı 7 ay sonra açılıyor. Hattın hizmete girmesiyle Ataköy-İkitelli arası 21 buçuk dakika sürecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu Ataköy-İkitelli metro hattının açılışı için tarih verdi.
13 kilometrelik hattın yapımında sona gelindiğini duyuran İmamoğlu, inşaat hattında incelemelerde bulundu.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir metro hattında daha hızla ilerliyoruz. 5 ilçeden geçecek (Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir), Ataköy-İkitelli Metrosu’nun daha önce iki durağını açmıştık. Tamamını Mart 2024’te açıyoruz. Aralıksız çalışan tüm emekçilerimize teşekkürler" dedi.
Bakırköy'den Başakşehir'e uzanan ve 5 ilçeden geçecek hat 12 istasyondan oluşuyor.
Ataköy-İkitelli arasını 21,5 dakikaya düşürecek hatla tek yönde saatte 35 bin yolcu taşınacak. İnşaatına 2016'da başlanan hat, Marmaray ve diğer metro hatlarıyla da bağlantılı olacak.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir metro hattında daha hızla ilerliyoruz. 5 ilçeden geçecek (Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir), Ataköy-İkitelli Metrosu’nun daha önce iki durağını açmıştık. Tamamını Mart 2024’te açıyoruz. Aralıksız çalışan tüm emekçilerimize teşekkürler" dedi.
Bakırköy'den Başakşehir'e uzanan ve 5 ilçeden geçecek hat 12 istasyondan oluşuyor.
Ataköy-İkitelli arasını 21,5 dakikaya düşürecek hatla tek yönde saatte 35 bin yolcu taşınacak. İnşaatına 2016'da başlanan hat, Marmaray ve diğer metro hatlarıyla da bağlantılı olacak.