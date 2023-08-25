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https://sputniknews.com.tr/20230825/istanbul-deprem-anketi-katilimcilarin-yuzde-89u-olasi-bir-istanbul-depreminden-korkuyor--1074931730.html
İstanbul deprem anketi: Katılımcıların yüzde 89'u olası bir İstanbul depreminden korkuyor
İstanbul deprem anketi: Katılımcıların yüzde 89'u olası bir İstanbul depreminden korkuyor
Ankete göre, ''muhtemel bir İstanbul depreminde binanız depreme dayanır mı yıkılır mı'' sorusuna katılımcıların çoğunluğu ''hayır dayanmaz yıkılır'' cevabını... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T13:51+0300
2023-08-25T14:12+0300
istanbul
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istanbul depremi
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istanbul deprem anketi
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Sonar Araştırma, Şubat 2023 tarihinde 3 bin 704 kişi ile yüz yüze ve telefonla görüşerek olası İstanbul depremine dair anket yaptı.Ankete göre, ''muhtemel bir İstanbul depreminden korkuyor musunuz'' sorusuna katılımcıların yüzde 89 ‘’evet korkuyorum’’ yanıtını verdi.''Sizce İstanbul'da bir deprem olursa binanız depreme dayanır mı yıkılır mı'' sorusuna katılımcıların yüzde 41.9'u hayır dayanmaz yıkılır, yüzde 37'si ise ‘’evet dayanır yıkılmaz’’ cevabını verdi.''İstanbul'da olacak bir deprem için evinize, oturduğunuz yapıya güveniyor musunuz'' sorusuna katılımcıların yüzde 41.2'si hayır güvenmiyorum cevabını verirken yüzde 33.8'i ise evet güveniyorum yanıtını verdi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin birçok şehrinde ve özellikle İstanbul'da yaşayanlar oturduğu binanın depreme karşı sağlamlığını tespit etmek amacıyla dayanıklılık testi kontrolüne yöneldi.Bu konuda, ''oturduğunuz evin deprem dayanıklılık testi kontrolü yapıldı mı'' sorusuna ankete katılanların yüzde 52.4'ü yapılmadı, ama yaptıracağız cevabını verirken yüzde 28'i ise hayır yapılmadı yanıtını verdi.AFAD'ın sıklıkla üzerinde durduğu deprem öncesi, anı ve sonrası alınması gereken önlemler konusu hayati önem taşıyor.Sonar Araştırma'nın bu konuda hazırladığı ankette ''depremden hemen sonra ilçenizdeki toplanma alanını biliyor musunuz'', ''Deprem anında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz'', ''Sizce deprem arama kurtarma çalışmalarında çok faydası olan arama köpeklerine hali hazırda gereken özen gösteriliyor mu'', ''Evde deprem çantası bulunduruyor musunuz'' soruları yer aldı''''Depremden hemen sonra ilçenizdeki toplanma alanını biliyor musunuz'' sorusuna katılımcıların yüzde 56.5'i hayır bilmiyorum yanıtını verdi.''Evde deprem çantası bulunduruyor musunuz'' sorusuna katılımcıların çoğunluğu deprem çantam yok hazırlayacağım cevabını verdi. Ek olarak, geçtiğimiz günlerde birçok deprem uzmanı beklenen İstanbul depreminin her an yaşanabileceği konusunda uyarılar ve değerlendirmelerde bulundu. 32 yıldır Türkiye’de yaşayan Japon mühendis Yoshinori Moriwaki Hürriyet gazetesine olası İstanbul depremine dair açıklamalar yaptı.‘’İstanbul depremi çok yakın derken, hemen yarın olabilir. Bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Şimdi hazır olunmalı’’ uyarısında bulundu.
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Kerimcan Malaz
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istanbul depremi ne zaman, istanbul deprem anket, marmara depremi, istanbul depremi
istanbul depremi ne zaman, istanbul deprem anket, marmara depremi, istanbul depremi

İstanbul deprem anketi: Katılımcıların yüzde 89'u olası bir İstanbul depreminden korkuyor

13:51 25.08.2023 (güncellendi: 14:12 25.08.2023)
© Sputnik / Kerimcan MalazCaddebostan
Caddebostan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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Kerimcan Malaz
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Ankete göre, ''muhtemel bir İstanbul depreminde binanız depreme dayanır mı yıkılır mı'' sorusuna katılımcıların çoğunluğu ''hayır dayanmaz yıkılır'' cevabını verdi.
Sonar Araştırma, Şubat 2023 tarihinde 3 bin 704 kişi ile yüz yüze ve telefonla görüşerek olası İstanbul depremine dair anket yaptı.
Ankete göre, ''muhtemel bir İstanbul depreminden korkuyor musunuz'' sorusuna katılımcıların yüzde 89 ‘’evet korkuyorum’’ yanıtını verdi.
''Sizce İstanbul'da bir deprem olursa binanız depreme dayanır mı yıkılır mı'' sorusuna katılımcıların yüzde 41.9'u hayır dayanmaz yıkılır, yüzde 37'si ise ‘’evet dayanır yıkılmaz’’ cevabını verdi.
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul deprem anketi
İstanbul deprem anketi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
İstanbul deprem anketi
© Sputnik / Kerimcan Malaz
''İstanbul'da olacak bir deprem için evinize, oturduğunuz yapıya güveniyor musunuz'' sorusuna katılımcıların yüzde 41.2'si hayır güvenmiyorum cevabını verirken yüzde 33.8'i ise evet güveniyorum yanıtını verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin birçok şehrinde ve özellikle İstanbul'da yaşayanlar oturduğu binanın depreme karşı sağlamlığını tespit etmek amacıyla dayanıklılık testi kontrolüne yöneldi.
Bu konuda, ''oturduğunuz evin deprem dayanıklılık testi kontrolü yapıldı mı'' sorusuna ankete katılanların yüzde 52.4'ü yapılmadı, ama yaptıracağız cevabını verirken yüzde 28'i ise hayır yapılmadı yanıtını verdi.
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul deprem anketi
İstanbul deprem anketi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
İstanbul deprem anketi
© Sputnik / Kerimcan Malaz
AFAD'ın sıklıkla üzerinde durduğu deprem öncesi, anı ve sonrası alınması gereken önlemler konusu hayati önem taşıyor.
Sonar Araştırma'nın bu konuda hazırladığı ankette ''depremden hemen sonra ilçenizdeki toplanma alanını biliyor musunuz'', ''Deprem anında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz'', ''Sizce deprem arama kurtarma çalışmalarında çok faydası olan arama köpeklerine hali hazırda gereken özen gösteriliyor mu'', ''Evde deprem çantası bulunduruyor musunuz'' soruları yer aldı''
''Depremden hemen sonra ilçenizdeki toplanma alanını biliyor musunuz'' sorusuna katılımcıların yüzde 56.5'i hayır bilmiyorum yanıtını verdi.
''Evde deprem çantası bulunduruyor musunuz'' sorusuna katılımcıların çoğunluğu deprem çantam yok hazırlayacağım cevabını verdi.

Ek olarak, geçtiğimiz günlerde birçok deprem uzmanı beklenen İstanbul depreminin her an yaşanabileceği konusunda uyarılar ve değerlendirmelerde bulundu.

32 yıldır Türkiye’de yaşayan Japon mühendis Yoshinori Moriwaki Hürriyet gazetesine olası İstanbul depremine dair açıklamalar yaptı.
‘’İstanbul depremi çok yakın derken, hemen yarın olabilir. Bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Şimdi hazır olunmalı’’ uyarısında bulundu.
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul deprem anketi
İstanbul deprem anketi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
İstanbul deprem anketi
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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