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Eski MHP ilçe başkanının öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Eski MHP ilçe başkanının öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
İstanbul Eyüpsultan'da eski MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 4... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T19:28+0300
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türkiye
eyüpsultan
emniyet
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milliyetçi hareket partisi (mhp)
istanbul adalet sarayı
köksal kaçmaz
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Eyüpsultan'daki silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tevfik P'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Hakimlik, şüphelilerden Tevfik P'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına, 2 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, suça sürüklenen çocuk S.A.P'nin dosyasının da Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülmesine karar verdi.Firari şüpheli F.P. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.Ne olmuştu?Eyüpsultan'da bir iş yerinin önünde otomobillerini park etmek isteyenler ile eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz arasında tartışma çıkmıştı.Büyüyerek silahlı çatışmaya dönen olayda Köksal Kaçmaz hayatını kaybetmiş, biri ağır 2 kişi yaralanmıştı.
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eyüpsultan, emniyet, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), istanbul adalet sarayı, köksal kaçmaz
eyüpsultan, emniyet, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), istanbul adalet sarayı, köksal kaçmaz

Eski MHP ilçe başkanının öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

19:28 25.08.2023
© İHA / BEGÜM ŞENKARA-Eski MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın silahla ateş edilerek öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın silahla ateş edilerek öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© İHA / BEGÜM ŞENKARA-
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İstanbul Eyüpsultan'da eski MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Eyüpsultan'daki silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tevfik P'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerden Tevfik P'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına, 2 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, suça sürüklenen çocuk S.A.P'nin dosyasının da Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülmesine karar verdi.
Firari şüpheli F.P. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da bir iş yerinin önünde otomobillerini park etmek isteyenler ile eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz arasında tartışma çıkmıştı.
Büyüyerek silahlı çatışmaya dönen olayda Köksal Kaçmaz hayatını kaybetmiş, biri ağır 2 kişi yaralanmıştı.
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