Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230825/erkin-korayin-8-ay-onceki-ses-kaydi-yayinlandi-almayin-bu-copleri-1074920123.html
Erkin Koray'ın 8 ay önceki ses kaydı yayınlandı: 'Almayın bu çöpleri'
Erkin Koray'ın 8 ay önceki ses kaydı yayınlandı: 'Almayın bu çöpleri'
Anadolu Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, ölümünden 8 ay öncesine ait ses kaydında plaklarının izni olmadan basıldığını belirterek "Almayın bu 'Erkin Koray... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T00:49+0300
2023-08-25T00:49+0300
yaşam
erkin koray
kültür & sanat
sanat
toronto
kanada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074462227_0:354:1995:1476_1920x0_80_0_0_1d680baf9913fa27c90aed7f0fff55b2.jpg
7 Ağustos'ta Kanada'nın Toronto kentinde hayatını kaybeden Erkin Koray'ın 8 ay önce kaydedilen ses kaydı ortaya çıktı. Koray, yayınlanan kayıtta plaklarının 10 yıldır bazı firmalar tarafından izni olmadan ve ruhsatsız basıldığını belirterek, "Eserlerin orijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış nice tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut. Bu güzel ülkeye hukuk ve adalet geldiği gün; hepsini size vereceğim. Size sözümdür" ifadelerini kullandı. Gazete Duvar'ın haberine göre Koray, dinleyicilerine de çağrı yaparak "Almayın bu 'Erkin Koray plakları' adı altında çıkardıkları çöpleri" diye seslendi.Erkin Koray, ses kaydında şunları söyledi:
toronto
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074462227_0:167:1995:1663_1920x0_80_0_0_54f46dee1b22d8292a02b103ec6881c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erkin koray, kültür & sanat, sanat, toronto, kanada
erkin koray, kültür & sanat, sanat, toronto, kanada

Erkin Koray'ın 8 ay önceki ses kaydı yayınlandı: 'Almayın bu çöpleri'

00:49 25.08.2023
© AA / Abdurrahman AntakyalıErkin Koray
Erkin Koray - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA / Abdurrahman Antakyalı
Abone olTelegram
Anadolu Rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, ölümünden 8 ay öncesine ait ses kaydında plaklarının izni olmadan basıldığını belirterek "Almayın bu 'Erkin Koray plakları' adı altında çıkardıkları çöpleri" diye seslendi.
7 Ağustos'ta Kanada'nın Toronto kentinde hayatını kaybeden Erkin Koray'ın 8 ay önce kaydedilen ses kaydı ortaya çıktı.
Koray, yayınlanan kayıtta plaklarının 10 yıldır bazı firmalar tarafından izni olmadan ve ruhsatsız basıldığını belirterek, "Eserlerin orijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış nice tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut. Bu güzel ülkeye hukuk ve adalet geldiği gün; hepsini size vereceğim. Size sözümdür" ifadelerini kullandı.
Gazete Duvar'ın haberine göre Koray, dinleyicilerine de çağrı yaparak "Almayın bu 'Erkin Koray plakları' adı altında çıkardıkları çöpleri" diye seslendi.
Erkin Koray, ses kaydında şunları söyledi:
"Merhaba bizim çocuklar... Büyük de olsalar bizim çocuklar... Bunun adı böyle. Bin yaşına da gelsek, beraber olacağımız bizim çocuklar. Size önemli bir mesajım var. Bu konu çok oldu artık, biliyorum. Biz bıktık ama onlar bıkmadılar. Sülük gibi mübarekler. Neyse ben son olarak size şunları söyleyeyim, konuyu kapatayım. Çoktandır 'artık bu sondur' diye bekliyorum ama bu çapulculuğun ardı arkası kesilmedi. Aşağı yukarı son 10 yıldır bir takım firmalar plaklarımı basıp duruyorlar. Benim iznim yok, ruhsatsız. Ne şekilde alındığı belli olmayan bandrollerle plak kapağını bile kendi suratlarına benzetmişler. İşe bak. Yapmışsınız saçma sapan bir şey, bırakın hiç olmazsa plak kapağını ben seçeyim. Hadi diyelim ki piyasaya böyle çıkardılar, bari bir şeye benzeseler. İçeriği saçma sapan değiştirilmiş, ucuza mal etmek için de kalitesiz basılmış plaklar... Bu yetkisiz adamlar şarkıların üzerinde oynaya oynaya ellerinde kaliteli kayıt da kalmadı zaten. İşe bak, memleketin haline bak. Üzülmemek elde değil maalesef. İçine ettiniz ulan güzelim memleketin. Allahsızlar! Ama kazandığım davalar, bir takım kişilerin hiçe saydığı davalar bunların dosyaları kasamda duruyor. Kaybolmadılar yani... Eserlerin ise orijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış nice tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut. Bu güzel ülkeye hukuk ve adalet geldiği gün; hepsini size vereceğim. Size sözümdür. Önlemimi de aldım merak etmeyin. Ben olmasam da kızım bunların hepsini size verecek. Dava dosyalarım da onda tabii. Onlar bir köşede dursun. 'Gün ola, harman ola' demiş erenler... Boşuna söylememişlerdir. Hepinizin gözlerinden öperim. Bir gün bu parazitlerden mutlaka kurtulacağız. O güne kadar sağlıcakla kalın. Selam ve sevgilerimle... Almayın bu 'Erkin Koray plakları' adı altında çıkardıkları çöpleri..."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала