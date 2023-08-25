https://sputniknews.com.tr/20230825/erdogan-dunyaya-insan-haklari-dersi-verenler-ayiplari-nasil-ortecegini-dusunuyor-1074938750.html

Erdoğan: Dünyaya insan hakları dersi verenler, ayıpları nasıl örteceğini düşünüyor

Erdoğan: Dünyaya insan hakları dersi verenler, ayıpları nasıl örteceğini düşünüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin çoğu, geçmişteki ayıpları nasıl örteceğini düşünürken, biz hamdolsun... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T17:02+0300

2023-08-25T17:02+0300

2023-08-25T17:02+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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bitlis

malazgirt

malazgirt zaferi

malazgirt meydan muharebesi tarihi milli parkı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaretinde konuştu.Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Bir sene sonra bizleri, şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda tekrar buluşturan Rabb'imize hamdediyorum. Malazgirt'in temsil ettiği değerlere samimiyetle sahip çıkan Ahlat halkını, canıgönülden tebrik ediyorum. Özellikle, istikbalimizin teminatı olan gençlerimizi, Malazgirt ruhunu yaşattıkları için kutluyor, her birinin alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.Bugün bir kez daha "demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların" destanına şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Buranın, Belh ve Buhara ile birlikte "Kubbetü'l İslam" unvanına sahip üçüncü yer olduğunu aktaran Erdoğan, "Ahlat, 8 bin 200 ecdat mezarıyla birlikte bu topraklardaki mevcudiyetimizin sicil belgesidir. Selçuklu Kabristanı'ndaki her bir şahideyi, aynı zamanda bir hafıza kaydı olarak görüyoruz. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz." diye konuştu."Ahlat yurdun tapusudur, şehri ecdat yapısıdır, büyük Malazgirt zaferi, fetihlerin kapısıdır." dörtlüğünü okuyan Erdoğan, şunları söyledi:'En güzel şekilde değerlendirmenin gayretindeyiz'Türk tarihine zaferler ayı olarak geçen ağustos ayını, anlamına ve önemine uygun şekilde hep birlikte idrak ettiklerini belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:Ülkenin 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olan depremlerle sarsıldığı, akabinde rekabet seviyesi yüksek bir seçim geçirdiği şu süreçte, Türkiye olarak, böyle bir kardeşlik seferberliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Erdoğan, katılımcılara "Şimdi hep beraber 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz? 31 Mart'ta başta İstanbul, Ankara olmak üzere buraları, şu anda maalesef adeta çöp, çukur, çamura çeviren zihniyetten geri alıyor muyuz? Öyleyse kaldıralım ellerimizi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye seslendi.

türkiye

bitlis

malazgirt

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, bitlis, malazgirt, malazgirt zaferi, malazgirt meydan muharebesi tarihi milli parkı