https://sputniknews.com.tr/20230825/duma-baskani-volodin-rusya-avrupanin-en-buyuk-ekonomisi-haline-geldi-1074945177.html
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi haline geldi
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi haline geldi
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın en az 17 bin 500 yaptırıma rağmen son 10 yılda Avrupa’nın en büyük ekonomisi... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T20:59+0300
2023-08-25T20:59+0300
2023-08-25T20:59+0300
dünya
rusya
vyaçeslav volodin
duma
duma
duma
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Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, “Rusya, 17 bin 500 yaptırıma rağmen bu son 10 yıl içerisinde Avrupa’nın en büyük ekonomisi haline geldi, dünyanın ilk beşi arasında yer aldı” diye yazdı.Volodin, “Yaptırımlar bumerang gibi dönerek organizatörlerini vurdu. ABD ekonomik liderliğini kaybetti, ama en çok Avrupa ülkeleri zarar gördü” ifadesini kullandı.“Proaktif ekonomi oluşturmak için yerli üreticileri desteklemek, teknolojik egemenliği güçlendirmek ve yeni modern endüstriyel kapasiteleri yaratmak gerekiyor” diyen Duma Başkanı, iş dünyası temsilcileriyle etkin diyalogu kurmanın önemine dikkat çekere, “Ekim ayında küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi konusunda geniş parlamento oturumları düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.
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rusya, vyaçeslav volodin, duma, duma, duma
rusya, vyaçeslav volodin, duma, duma, duma
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi haline geldi
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın en az 17 bin 500 yaptırıma rağmen son 10 yılda Avrupa’nın en büyük ekonomisi haline gelerek dünyanın ilk 5’i arasına girdiğini belirtti.
Duma Başkanı Volodin, Telegram
paylaşımında, “Rusya, 17 bin 500 yaptırıma rağmen bu son 10 yıl içerisinde Avrupa’nın en büyük ekonomisi haline geldi, dünyanın ilk beşi arasında yer aldı
” diye yazdı.
Volodin, “Yaptırımlar bumerang gibi dönerek organizatörlerini vurdu. ABD ekonomik liderliğini kaybetti, ama en çok Avrupa ülkeleri zarar gördü” ifadesini kullandı.
“Proaktif ekonomi oluşturmak için yerli üreticileri desteklemek, teknolojik egemenliği güçlendirmek ve yeni modern endüstriyel kapasiteleri yaratmak gerekiyor” diyen Duma Başkanı, iş dünyası temsilcileriyle etkin diyalogu kurmanın önemine dikkat çekere, “Ekim ayında küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi konusunda geniş parlamento oturumları düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.