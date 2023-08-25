https://sputniknews.com.tr/20230825/duma-baskani-volodin-rusya-avrupanin-en-buyuk-ekonomisi-haline-geldi-1074945177.html

Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi haline geldi

Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi haline geldi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya’nın en az 17 bin 500 yaptırıma rağmen son 10 yılda Avrupa’nın en büyük ekonomisi... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T20:59+0300

2023-08-25T20:59+0300

2023-08-25T20:59+0300

dünya

rusya

vyaçeslav volodin

duma

duma

duma

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Duma Başkanı Volodin, Telegram paylaşımında, “Rusya, 17 bin 500 yaptırıma rağmen bu son 10 yıl içerisinde Avrupa’nın en büyük ekonomisi haline geldi, dünyanın ilk beşi arasında yer aldı” diye yazdı.Volodin, “Yaptırımlar bumerang gibi dönerek organizatörlerini vurdu. ABD ekonomik liderliğini kaybetti, ama en çok Avrupa ülkeleri zarar gördü” ifadesini kullandı.“Proaktif ekonomi oluşturmak için yerli üreticileri desteklemek, teknolojik egemenliği güçlendirmek ve yeni modern endüstriyel kapasiteleri yaratmak gerekiyor” diyen Duma Başkanı, iş dünyası temsilcileriyle etkin diyalogu kurmanın önemine dikkat çekere, “Ekim ayında küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi konusunda geniş parlamento oturumları düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

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