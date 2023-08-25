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https://sputniknews.com.tr/20230825/dondurma-kazandiniz-linkine-tikladi-gece-boyu-hesabindan-22-bin-dolar-cekildi-1074930483.html
'Dondurma kazandınız' linkine tıkladı: Gece boyu hesabından 22 bin dolar çekildi
'Dondurma kazandınız' linkine tıkladı: Gece boyu hesabından 22 bin dolar çekildi
Bursa’da yaşayan Meliha Doğan, telefonuna gelen “Dondurma kazandınız” mesajını görünce metnin altındaki linke tıkladı. Doğan’ın telefonundaki bilgileri ele... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T12:40+0300
2023-08-25T12:40+0300
yaşam
bursa
dolandırıcılık
dondurma
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Bursa’da yaşayan Meliha Doğan telefonuna gelen “Dondurma kazandınız” mesajını görünce metnin altındaki linke tıkladı. Doğan’ın telefonundaki bilgileri kopyalayan dolandırıcılar, banka hesabında bulunan 42 bin doların 22 bin dolarını kendi hesaplarına aktardı. Banka hesabındaki parasının 2 kez 10 bin 2 kez de biner dolar olmak üzere 4 seferde başka hesaba aktarıldığını fark eden Doğan başına gelenleri eşi Nazif Doğan’a anlattı. Yaşlı çift bankaya giderek hesabında kalan paraya bloke koydurdu. Daha sonra Bursa Adalet Sarayı’nın yolunu tutan ikili savcılığa giderek dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.'Dondurma kazandık diye tıklamış gece paramızı çekmişler'Eşinin kampanyalı mesajlara tıklaması sonrası gece yarısı bankadan paralarının çekildiğini belirten Nazif Doğan, “Yıllardır birikimimiz olan parayı dolandırıcılar başka bir bankaya aktarıp 22 bin dolar paramı çalmışlar. Eşime kampanyalı dondurma mesajı geliyor, o da tıklıyor. Bütün bilgileri kopyaladıktan sonra paramızı bankadan başka bir hesaba aktarmışlar. "Dondurma kazandık" diye tıklamış. Gece paramızı çekmişler. Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdik. Savcılık banka hesaplarımıza bloke koydu. 40 - 50 bin dolar civarı paramız vardı. Paranın tamamını çekmeye çalışmışlar ama fark edip bloke koyduğumuz için çekememişler” şeklinde konuştu.'Engelli çocuğuma ev alacaktım'Hesabındaki parayla engelli çocuğuna ev almayı hayal ettiğini söyleyen baba Nazif Doğan, "O parayla engeli çocuğuma ev alacaktım, onun rızkıydı. Parayı alanlar geri getirsin" dedi.
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bursa, dolandırıcılık, dondurma
bursa, dolandırıcılık, dondurma

'Dondurma kazandınız' linkine tıkladı: Gece boyu hesabından 22 bin dolar çekildi

12:40 25.08.2023
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR'Dondurma kazandınız' linkine tıkladı: Gece boyu hesabından 22 bin dolar çekildi
'Dondurma kazandınız' linkine tıkladı: Gece boyu hesabından 22 bin dolar çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© İHA / ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR
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Bursa’da yaşayan Meliha Doğan, telefonuna gelen “Dondurma kazandınız” mesajını görünce metnin altındaki linke tıkladı. Doğan’ın telefonundaki bilgileri ele geçiren dolandırıcılar banka hesabından 4 seferde 22 bin dolar çekti. Meliha Doğan da soluğu savcılıkta alıp şikayetçi oldu.
Bursa’da yaşayan Meliha Doğan telefonuna gelen “Dondurma kazandınız” mesajını görünce metnin altındaki linke tıkladı.
Doğan’ın telefonundaki bilgileri kopyalayan dolandırıcılar, banka hesabında bulunan 42 bin doların 22 bin dolarını kendi hesaplarına aktardı. Banka hesabındaki parasının 2 kez 10 bin 2 kez de biner dolar olmak üzere 4 seferde başka hesaba aktarıldığını fark eden Doğan başına gelenleri eşi Nazif Doğan’a anlattı. Yaşlı çift bankaya giderek hesabında kalan paraya bloke koydurdu. Daha sonra Bursa Adalet Sarayı’nın yolunu tutan ikili savcılığa giderek dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Dondurma kazandık diye tıklamış gece paramızı çekmişler'

Eşinin kampanyalı mesajlara tıklaması sonrası gece yarısı bankadan paralarının çekildiğini belirten Nazif Doğan, “Yıllardır birikimimiz olan parayı dolandırıcılar başka bir bankaya aktarıp 22 bin dolar paramı çalmışlar. Eşime kampanyalı dondurma mesajı geliyor, o da tıklıyor. Bütün bilgileri kopyaladıktan sonra paramızı bankadan başka bir hesaba aktarmışlar. "Dondurma kazandık" diye tıklamış. Gece paramızı çekmişler. Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdik. Savcılık banka hesaplarımıza bloke koydu. 40 - 50 bin dolar civarı paramız vardı. Paranın tamamını çekmeye çalışmışlar ama fark edip bloke koyduğumuz için çekememişler” şeklinde konuştu.

'Engelli çocuğuma ev alacaktım'

Hesabındaki parayla engelli çocuğuna ev almayı hayal ettiğini söyleyen baba Nazif Doğan, "O parayla engeli çocuğuma ev alacaktım, onun rızkıydı. Parayı alanlar geri getirsin" dedi.
Demet Akalın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
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Akalın'dan takipçilerine dolandırıcı uyarısı: Adımı kullanarak villa satıyorlarmış, inanmayın bacım
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