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https://sputniknews.com.tr/20230825/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074925158.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 25.9680 liradan, euro 28.0260 liradan güne başladı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T09:21+0300
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ekonomi
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Serbest piyasada 25.9660 liradan alınan dolar, 25.9680 liradan satılıyor. 28.0240 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.0260 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 25.6970 lira, euro'nun satış fiyatı ise 27.8530 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230824/faiz-karari-sonrasi-dolarda-hizli-dusus-1074901677.html
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dolar, euro, euro/tl
dolar, euro, euro/tl

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:21 25.08.2023 (güncellendi: 09:26 25.08.2023)
© AP Photo / OZAN KOSE Türk lirası - Dolar
 Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / OZAN KOSE
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İstanbul serbest piyasada dolar 25.9680 liradan, euro 28.0260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 25.9660 liradan alınan dolar, 25.9680 liradan satılıyor. 28.0240 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.0260 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 25.6970 lira, euro'nun satış fiyatı ise 27.8530 lira olmuştu.
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
EKONOMİ
Faiz kararı sonrası dolar ve euro'da sert düşüş
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