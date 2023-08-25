https://sputniknews.com.tr/20230825/danimarkanin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-altinci-kez-disisleri-bakanligina-cagrildi-1074941898.html

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı altıncı kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı altıncı kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı altıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T17:39+0300

2023-08-25T17:39+0300

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Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Maslahatgüzar daha önce 18 Ağustos, 21-22-23-24 Ağustos tarihlerinde de bakanlığa çağrılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230824/danimarkanin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-besinci-kez-disisleri-bakanligina-cagrildi--1074907127.html

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