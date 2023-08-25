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https://sputniknews.com.tr/20230825/binali-yildirima-ikizi-kadar-benzeyen-68-yasindaki-zekeriya-oztekin-universiteyi-kazandi-1074929362.html
Binali Yıldırım’a ikizi kadar benzeyen 68 yaşındaki Zekeriya Öztekin, üniversiteyi kazandı
Binali Yıldırım’a ikizi kadar benzeyen 68 yaşındaki Zekeriya Öztekin, üniversiteyi kazandı
Bartın Sanat Tarihi Bölümü’nü kazanan 68 yaşındaki Zekeriya Yetkin, “Geçen yıl üniversite sınavına girdim, başarılı olamayınca daha da hırslandım. Bu yıl... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T12:07+0300
2023-08-25T12:07+0300
yaşam
binali yıldırım
üniversite
benzerlik
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İzmir’de matbaacılık işi yapan Zekeriya Yetkin (68), eski Başbakan Binali Yıldırım’a benzerliğiyle birçok kez gündeme gelmişti. Bu sene girdiği üniversite sınavında iyi bir sonuç alarak Bartın Üniversite Sanat Tarihi Bölümü’nü tutturan Yetkin, “Mutluyum sevinçliyim. Çocuklarımda beni çok destekledi. Onlar olmasa bu kadar olmazdı” dedi.'Babamın okutma imkanı yoktu'Fakir bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Yetkin, “Babamızın bizi okutma imkanı yoktu. Mesleğe atıldık, o zamanlarda mesleğinizin olması bileğinizde altın bilezik gibiydi. Daha sonra matbaacılıkta devam ettim. Zaman geçti büyüdük ve çoluk çocuğa karıştık. Okuma isteği içimden hiçbir zaman eksik olmadı. İki çocuğum var onları evlendirdim. Sonra içimde kalan okuma isteğini tekrar gözden geçirdim ve açık öğretime kayıt oldum. Orta birden başladım ve bir yılda ortaokulu bitirdim. Daha sonra liseye kayıt oldum. Liseyi de 3.5 senede bitirdim. Kendime dedim ki ‘Ben neden üniversite sınavına girmeyeyim?’ Geçen yıl sınava girdim. Fakat başarılı olamadım ve bu beni daha da hırslandırdı. Bu sene tekrar sınava girdim ve Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü kazandım. Mutluyum sevinçliyim. Çocuklarımda beni çok destekledi. Onlar olmasa bu kadar olmazdı. Yoluma devam edeceğim” şeklinde konuştu.'Kazanmayı beklemiyordum'Tercih yaparken hocasından ve iki üniversite bitiren kızından destek alan Yetkin, “Bu kadar genç beynin içinde kazanmayı pek beklemiyordum. Fakat böyle değilmiş insan çalışınca başarı da geliyor. Ben burada akşama matbaa işinde çalışıyorum. Akşam evime gidiyorum. Geç saatlere kadar ders çalışıyorum. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa fazlasını yapmaya çalıştım. Başardığım için de çok mutluyum” dedi.'Okuyup ne olacaksın dediler'Yetkin son olarak şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220619/universite-hayali-icin-torunuyla-ayni-gun-sinava-girdi-hep-icimde-kalmisti-cok-sevincliyim-1057615893.html
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binali yıldırım, üniversite, benzerlik
binali yıldırım, üniversite, benzerlik

Binali Yıldırım’a ikizi kadar benzeyen 68 yaşındaki Zekeriya Öztekin, üniversiteyi kazandı

12:07 25.08.2023
© İHA / ALİ GÖZETEN - HASAN İNCEZekeriya Öztekin
Zekeriya Öztekin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© İHA / ALİ GÖZETEN - HASAN İNCE
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Bartın Sanat Tarihi Bölümü’nü kazanan 68 yaşındaki Zekeriya Yetkin, “Geçen yıl üniversite sınavına girdim, başarılı olamayınca daha da hırslandım. Bu yıl tekrar sınava girdim ve Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü kazandım” dedi.
İzmir’de matbaacılık işi yapan Zekeriya Yetkin (68), eski Başbakan Binali Yıldırım’a benzerliğiyle birçok kez gündeme gelmişti. Bu sene girdiği üniversite sınavında iyi bir sonuç alarak Bartın Üniversite Sanat Tarihi Bölümü’nü tutturan Yetkin, “Mutluyum sevinçliyim. Çocuklarımda beni çok destekledi. Onlar olmasa bu kadar olmazdı” dedi.

'Babamın okutma imkanı yoktu'

Fakir bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Yetkin, “Babamızın bizi okutma imkanı yoktu. Mesleğe atıldık, o zamanlarda mesleğinizin olması bileğinizde altın bilezik gibiydi. Daha sonra matbaacılıkta devam ettim. Zaman geçti büyüdük ve çoluk çocuğa karıştık. Okuma isteği içimden hiçbir zaman eksik olmadı. İki çocuğum var onları evlendirdim. Sonra içimde kalan okuma isteğini tekrar gözden geçirdim ve açık öğretime kayıt oldum. Orta birden başladım ve bir yılda ortaokulu bitirdim. Daha sonra liseye kayıt oldum. Liseyi de 3.5 senede bitirdim. Kendime dedim ki ‘Ben neden üniversite sınavına girmeyeyim?’ Geçen yıl sınava girdim. Fakat başarılı olamadım ve bu beni daha da hırslandırdı. Bu sene tekrar sınava girdim ve Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü kazandım. Mutluyum sevinçliyim. Çocuklarımda beni çok destekledi. Onlar olmasa bu kadar olmazdı. Yoluma devam edeceğim” şeklinde konuştu.

'Kazanmayı beklemiyordum'

Tercih yaparken hocasından ve iki üniversite bitiren kızından destek alan Yetkin, “Bu kadar genç beynin içinde kazanmayı pek beklemiyordum. Fakat böyle değilmiş insan çalışınca başarı da geliyor. Ben burada akşama matbaa işinde çalışıyorum. Akşam evime gidiyorum. Geç saatlere kadar ders çalışıyorum. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa fazlasını yapmaya çalıştım. Başardığım için de çok mutluyum” dedi.

'Okuyup ne olacaksın dediler'

Yetkin son olarak şunları söyledi:
“Çevremdeki insanların bazıları ‘Okuyup ne olacaksın bundan sonra’ dediler. Çok güzel tebriklerde aldım. Okumanın yaşı yok keşke daha önce başlasaydım. Birkaç yer araştırdım ve emlakçılarla görüştüm. Büyük ihtimalle Bartın’a gideceğim. Sınıftaki gençler ve hocalarımızın benim içimdeki okuma aşkına yardımcı olacağını düşünüyorum.”
Üniversite hayali için torunuyla aynı gün sınava girdi: ‘Hep içimde kalmıştı, çok sevinçliyim’ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
YAŞAM
Üniversite hayali için torunuyla aynı gün sınava girdi: ‘Hep içimde kalmıştı, çok sevinçliyim’
19 Haziran 2022, 13:46
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