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https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-uraloglu-acikladi-olasi-istanbul-depreminde-tahliye-plani-hazir-1074926897.html
Bakan Uraloğlu açıkladı: Olası İstanbul depreminde tahliye planı hazır
Bakan Uraloğlu açıkladı: Olası İstanbul depreminde tahliye planı hazır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olası bir depreme hazırlık için İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün askı halatlarını yenilediklerini... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T10:53+0300
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marmara denizi
marmara depremi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle TCDD Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.İstanbul'da olası bir deprem için bakanlığın yürüttüğü çalışmaları anlatan Uraloğlu, "İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü'nün askı halatlarını yeniledik. FSM'de devam ediyoruz. Askı hatlarını yeniliyoruz ve bunların rutin kontrollerini yapıyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz. Köprüden geçerken dikkat edin, hemen o kirişlerin altına böyle ilave çelik plakalar koyulmuştur, eğer orada kiriş düşerse tamamen devre dışı kalmasın, onun üzerine düşsün diye. Dolayısıyla bu tespitleri yaptık ve devam ediyoruz, şu anda da bu anlamda İstanbul'da devam eden bir çalışma var" ifadelerini kullandı.'İstanbul'da bir tahliye planımız var'Uraloğlu, İstanbul'da tahliye planları üzerine de değerlendirmelerde bulunarak, "Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un aort damarı gibi. Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlayacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230824/istanbul-depreminde-riskli-bolgeler-tek-tek-siralandi-sivilasmaya-isaret-edildi-hasar-buyuk-olacak-1074889227.html
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istanbul, marmara denizi, marmara depremi
istanbul, marmara denizi, marmara depremi

Bakan Uraloğlu açıkladı: Olası İstanbul depreminde tahliye planı hazır

10:53 25.08.2023
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olası bir depreme hazırlık için İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün askı halatlarını yenilediklerini, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle TCDD Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İstanbul'da olası bir deprem için bakanlığın yürüttüğü çalışmaları anlatan Uraloğlu, "İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü'nün askı halatlarını yeniledik. FSM'de devam ediyoruz. Askı hatlarını yeniliyoruz ve bunların rutin kontrollerini yapıyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz. Köprüden geçerken dikkat edin, hemen o kirişlerin altına böyle ilave çelik plakalar koyulmuştur, eğer orada kiriş düşerse tamamen devre dışı kalmasın, onun üzerine düşsün diye. Dolayısıyla bu tespitleri yaptık ve devam ediyoruz, şu anda da bu anlamda İstanbul'da devam eden bir çalışma var" ifadelerini kullandı.

'İstanbul'da bir tahliye planımız var'

Uraloğlu, İstanbul'da tahliye planları üzerine de değerlendirmelerde bulunarak, "Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un aort damarı gibi. Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlayacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var" dedi.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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