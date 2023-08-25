https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-uraloglu-acikladi-olasi-istanbul-depreminde-tahliye-plani-hazir-1074926897.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: Olası İstanbul depreminde tahliye planı hazır

Bakan Uraloğlu açıkladı: Olası İstanbul depreminde tahliye planı hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olası bir depreme hazırlık için İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün askı halatlarını yenilediklerini... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T10:53+0300

2023-08-25T10:53+0300

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türkiye

istanbul

marmara denizi

marmara depremi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle TCDD Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.İstanbul'da olası bir deprem için bakanlığın yürüttüğü çalışmaları anlatan Uraloğlu, "İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü'nün askı halatlarını yeniledik. FSM'de devam ediyoruz. Askı hatlarını yeniliyoruz ve bunların rutin kontrollerini yapıyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz. Köprüden geçerken dikkat edin, hemen o kirişlerin altına böyle ilave çelik plakalar koyulmuştur, eğer orada kiriş düşerse tamamen devre dışı kalmasın, onun üzerine düşsün diye. Dolayısıyla bu tespitleri yaptık ve devam ediyoruz, şu anda da bu anlamda İstanbul'da devam eden bir çalışma var" ifadelerini kullandı.'İstanbul'da bir tahliye planımız var'Uraloğlu, İstanbul'da tahliye planları üzerine de değerlendirmelerde bulunarak, "Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un aort damarı gibi. Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlayacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230824/istanbul-depreminde-riskli-bolgeler-tek-tek-siralandi-sivilasmaya-isaret-edildi-hasar-buyuk-olacak-1074889227.html

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