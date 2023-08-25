Bakan Şimşek: Kaynak kullanımında özellikle ihracatı önceliklendiriyoruz

Türkiye
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi en yakın zamanda yapılacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-simsek-kaynak-kullaniminda-ozellikle-ihracati-onceliklendiriyoruz-1074931628.html
Bakan Şimşek: Kaynak kullanımında özellikle ihracatı önceliklendiriyoruz
Bakan Şimşek: Kaynak kullanımında özellikle ihracatı önceliklendiriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Kaynak kullanımında, yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de ihracatı önceliklendiriyoruz" dedi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T13:07+0300
2023-08-25T13:07+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074559277_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_630bc90894ee244c98871229428db6c3.jpg
Kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitler arttı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, limitlerin artmasını değerlendirdi ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-simsekten-kobiler-icin-kredi-garanti-tutarinin-artirilmasi-talimati-1074926726.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074559277_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fdce9a0d78f8315c8a4d985925e13a11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı

Bakan Şimşek: Kaynak kullanımında özellikle ihracatı önceliklendiriyoruz

13:07 25.08.2023
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Kaynak kullanımında, yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de ihracatı önceliklendiriyoruz" dedi.
Kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitler arttı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, limitlerin artmasını değerlendirdi ve şunları ifade etti:
"Kaynak kullanımında, yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de ihracatı önceliklendiriyoruz."
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
EKONOMİ
Bakan Şimşek'ten KOBİ'ler için kredi garanti tutarının artırılması talimatı
10:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала