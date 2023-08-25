https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-simsek-kaynak-kullaniminda-ozellikle-ihracati-onceliklendiriyoruz-1074931628.html

Bakan Şimşek: Kaynak kullanımında özellikle ihracatı önceliklendiriyoruz

Bakan Şimşek: Kaynak kullanımında özellikle ihracatı önceliklendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Kaynak kullanımında, yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de ihracatı önceliklendiriyoruz" dedi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T13:07+0300

2023-08-25T13:07+0300

2023-08-25T13:07+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

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Kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitler arttı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, limitlerin artmasını değerlendirdi ve şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-simsekten-kobiler-icin-kredi-garanti-tutarinin-artirilmasi-talimati-1074926726.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı