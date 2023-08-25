https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-simsek-kaynak-kullaniminda-ozellikle-ihracati-onceliklendiriyoruz-1074931628.html
Bakan Şimşek: Kaynak kullanımında özellikle ihracatı önceliklendiriyoruz
Bakan Şimşek: Kaynak kullanımında özellikle ihracatı önceliklendiriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Kaynak kullanımında, yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de ihracatı önceliklendiriyoruz" dedi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T13:07+0300
2023-08-25T13:07+0300
2023-08-25T13:07+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitler arttı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, limitlerin artmasını değerlendirdi ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-simsekten-kobiler-icin-kredi-garanti-tutarinin-artirilmasi-talimati-1074926726.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Bakan Şimşek: Kaynak kullanımında özellikle ihracatı önceliklendiriyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Kaynak kullanımında, yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de ihracatı önceliklendiriyoruz" dedi.
Kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitler arttı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, limitlerin artmasını değerlendirdi ve şunları ifade etti:
"Kaynak kullanımında, yatırım, istihdam, üretim ve özellikle de ihracatı önceliklendiriyoruz."