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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/alman-basini-kuzey-akim-davasinda-oklar-ukraynayi-gosteriyor-1074941993.html
Alman basını: Kuzey Akım davasında oklar Ukrayna'yı gösteriyor
Alman basını: Kuzey Akım davasında oklar Ukrayna'yı gösteriyor
Almanya'da başsavcılık yetkilileri ile polisin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını Ukraynalı bir özel kuvvetler askerinin patlattığından artık neredeyse şüphe... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T17:47+0300
2023-08-25T17:47+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
kuzey akım
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Alman Spiegel gazetesi ile ZDF televizyonunun haberlerine göre istihbaratçı, soruşturma görevlisi, bürokrat ve siyasetçilerden oluşan kaynaklar, Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulunduğunu ifade etti.Patlamada 'Andromeda' adlı yatın yer aldığına dair inançlarını koruyan soruşturma makamları, boru hatlarını patlatan grubun üyelerinin olaydan önce ve sonra Ukrayna'da bulunduklarından emin olduklarını kaydetti.ZDF'nin haberinde, "Kuzey Akım boru hattına yapılan saldırıların arkasında Ukrayna bağlantılı suçluların olabileceğine dair kanıtlar giderek artıyor. Federal savcılık bilinmeyenleri soruşturmaya resmi olarak devam ediyor. Ancak ZDF Frontal ve Spiegel'e göre soruşturmanın gidişatı hakkında bilgi sahibi kişiler, Ukrayna'ya götüren izlerin özellikle ikna edici olduğunu düşünüyor" dendi.Haberde zanlıların Rusya'dan olduğuna dair güvenilir bir kanıt bulunmadığı da vurgulandı.Daha önce New York Times (NYT), üç Alman soruşturma yetkilisine dayanarak, Alman uzmanların Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilişkilendirdikleri 'Andromeda' yatında patlayıcı izlerine rastladığını ve Bulgar pasaportları bulunduğunu yazmıştı.NYT, 'Andromeda' yatının 5 Eylül'de Almanya'nın Rostock limanında kiralandığını, daha sonra Danimarka'daki Ertholmene Adası'na demirlediğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230712/rusya-danimarka-ve-almanya-kuzey-akim-sorusturmasiyla-ilgili-bilgi-vermedi-1073479310.html
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almanya, ukrayna, kuzey akım
almanya, ukrayna, kuzey akım

Alman basını: Kuzey Akım davasında oklar Ukrayna'yı gösteriyor

17:47 25.08.2023
© AAAlmanya - bayrak
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
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Almanya'da başsavcılık yetkilileri ile polisin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını Ukraynalı bir özel kuvvetler askerinin patlattığından artık neredeyse şüphe duymadığı belirtildi.
Alman Spiegel gazetesi ile ZDF televizyonunun haberlerine göre istihbaratçı, soruşturma görevlisi, bürokrat ve siyasetçilerden oluşan kaynaklar, Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulunduğunu ifade etti.

Patlamada 'Andromeda' adlı yatın yer aldığına dair inançlarını koruyan soruşturma makamları, boru hatlarını patlatan grubun üyelerinin olaydan önce ve sonra Ukrayna'da bulunduklarından emin olduklarını kaydetti.

ZDF'nin haberinde, "Kuzey Akım boru hattına yapılan saldırıların arkasında Ukrayna bağlantılı suçluların olabileceğine dair kanıtlar giderek artıyor. Federal savcılık bilinmeyenleri soruşturmaya resmi olarak devam ediyor. Ancak ZDF Frontal ve Spiegel'e göre soruşturmanın gidişatı hakkında bilgi sahibi kişiler, Ukrayna'ya götüren izlerin özellikle ikna edici olduğunu düşünüyor" dendi.

Haberde zanlıların Rusya'dan olduğuna dair güvenilir bir kanıt bulunmadığı da vurgulandı.

Daha önce New York Times (NYT), üç Alman soruşturma yetkilisine dayanarak, Alman uzmanların Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilişkilendirdikleri 'Andromeda' yatında patlayıcı izlerine rastladığını ve Bulgar pasaportları bulunduğunu yazmıştı.

NYT, 'Andromeda' yatının 5 Eylül'de Almanya'nın Rostock limanında kiralandığını, daha sonra Danimarka'daki Ertholmene Adası'na demirlediğini aktarmıştı.
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2023
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12 Temmuz, 21:59
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