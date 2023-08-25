Alman basını: Kuzey Akım davasında oklar Ukrayna'yı gösteriyor

Alman Spiegel gazetesi ile ZDF televizyonunun haberlerine göre istihbaratçı, soruşturma görevlisi, bürokrat ve siyasetçilerden oluşan kaynaklar, Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulunduğunu ifade etti.



Patlamada 'Andromeda' adlı yatın yer aldığına dair inançlarını koruyan soruşturma makamları, boru hatlarını patlatan grubun üyelerinin olaydan önce ve sonra Ukrayna'da bulunduklarından emin olduklarını kaydetti.



ZDF'nin haberinde, "Kuzey Akım boru hattına yapılan saldırıların arkasında Ukrayna bağlantılı suçluların olabileceğine dair kanıtlar giderek artıyor. Federal savcılık bilinmeyenleri soruşturmaya resmi olarak devam ediyor. Ancak ZDF Frontal ve Spiegel'e göre soruşturmanın gidişatı hakkında bilgi sahibi kişiler, Ukrayna'ya götüren izlerin özellikle ikna edici olduğunu düşünüyor" dendi.



Haberde zanlıların Rusya'dan olduğuna dair güvenilir bir kanıt bulunmadığı da vurgulandı.



Daha önce New York Times (NYT), üç Alman soruşturma yetkilisine dayanarak, Alman uzmanların Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilişkilendirdikleri 'Andromeda' yatında patlayıcı izlerine rastladığını ve Bulgar pasaportları bulunduğunu yazmıştı.



NYT, 'Andromeda' yatının 5 Eylül'de Almanya'nın Rostock limanında kiralandığını, daha sonra Danimarka'daki Ertholmene Adası'na demirlediğini aktarmıştı.