https://sputniknews.com.tr/20230825/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1074923960.html

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T07:50+0300

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2023-08-25T07:50+0300

türkiye

kahramanmaraş

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.22’de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230824/kahramanmarasta-39-buyuklugunde-deprem--1074917453.html

türkiye

kahramanmaraş

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