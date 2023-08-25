https://sputniknews.com.tr/20230825/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1074923960.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T07:50+0300
2023-08-25T07:50+0300
2023-08-25T07:50+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.22’de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230824/kahramanmarasta-39-buyuklugunde-deprem--1074917453.html
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.22’de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.