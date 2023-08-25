Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230825/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1074923960.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T07:50+0300
2023-08-25T07:50+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_03bb4ca0b8581713ad11f7f10836bfaf.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.22’de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230824/kahramanmarasta-39-buyuklugunde-deprem--1074917453.html
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_43b632effbf502fdb308a7435152d93a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afad, kahramanmaraş deprem, kahramanmaraş son dakika deprem, afad son depremler, kandilli son depremler, deprem mi oldu
afad, kahramanmaraş deprem, kahramanmaraş son dakika deprem, afad son depremler, kandilli son depremler, deprem mi oldu

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

07:50 25.08.2023
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.22’de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
TÜRKİYE
Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Dün, 22:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала