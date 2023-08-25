https://sputniknews.com.tr/20230825/abdde-petrol-rafinerisinde-yangin-cikan-bolgeden-tahliyeler-basladi-1074948771.html
ABD'de petrol rafinerisinde yangın çıkan bölgeden tahliyeler başladı
ABD'de petrol rafinerisinde yangın çıkan bölgeden tahliyeler başladı
ABD'nin Louisiana eyaletindeki petrol rafinerisinde çıkan yangının ardından bölgeden tahliyelere başlandığı bildirildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T23:45+0300
2023-08-25T23:45+0300
2023-08-25T23:45+0300
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petrol
eco-marathon
marathon petroleum
garyville
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Marathon Petroleum'dan yapılan açıklamada, firmanın Garyville bölgesindeki rafinerisinde çıkan yangına müdahale edildiği ve bölge halkının can güvenliği için tedbirler alındığı belirtildi.Bu kapsamda bölgedeki insanların tahliyesine başlandığı ifade edildi.Petrol firması, sabah saatlerinde başlayan yangının yakıt olarak kullanılabilecek yanıcı bir sıvı olan nafta sızıntısından kaynaklandığını, New Orleans şehrine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki yangına müdahale edildiğini ve kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadığını bildirdi.ABD medyasında da yangın çıkan noktanın yaklaşık 3,5 kilometre çapındaki bölgede yaşayan tüm sakinlerin tahliyelerinin zorunlu tutulduğu bilgisi yer aldı.Sosyal medyada paylaşılan video kayıtlarında, rafineriden çıkan siyah ve yoğun dumanın yüzlerce metre yüksekliğe ulaştığı görüldü.ABD Enerji Bilgilendirme İdaresine göre, ülkenin en büyük ikinci işletim kapasitesine sahip olan tesiste günlük yaklaşık 600 bin varil petrol üretiliyor.
abd
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abd, abd, louisiana, petrol, eco-marathon, marathon petroleum, garyville
abd, abd, louisiana, petrol, eco-marathon, marathon petroleum, garyville
ABD'de petrol rafinerisinde yangın çıkan bölgeden tahliyeler başladı
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ABD'nin Louisiana eyaletindeki petrol rafinerisinde çıkan yangının ardından bölgeden tahliyelere başlandığı bildirildi.
Marathon Petroleum'dan yapılan açıklamada, firmanın Garyville bölgesindeki rafinerisinde çıkan yangına müdahale edildiği ve bölge halkının can güvenliği için tedbirler alındığı belirtildi.
Bu kapsamda bölgedeki insanların tahliyesine başlandığı ifade edildi.
Petrol firması, sabah saatlerinde başlayan yangının yakıt olarak kullanılabilecek yanıcı bir sıvı olan nafta sızıntısından kaynaklandığını, New Orleans şehrine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki yangına müdahale edildiğini ve kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadığını bildirdi.
ABD medyasında da yangın çıkan noktanın yaklaşık 3,5 kilometre çapındaki bölgede yaşayan tüm sakinlerin tahliyelerinin zorunlu tutulduğu bilgisi yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan video kayıtlarında, rafineriden çıkan siyah ve yoğun dumanın yüzlerce metre yüksekliğe ulaştığı görüldü.
ABD Enerji Bilgilendirme İdaresine göre, ülkenin en büyük ikinci işletim kapasitesine sahip olan tesiste günlük yaklaşık 600 bin varil petrol üretiliyor.