https://sputniknews.com.tr/20230825/2-il-icin-firtina-uyarisi-1074943526.html
2 il için fırtına uyarısı
2 il için fırtına uyarısı
Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T19:10+0300
2023-08-25T19:10+0300
2023-08-25T19:31+0300
türkiye
türkiye
batı karadeniz
karadeniz
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Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı yapıldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Düzce-Kastamonu) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/meteorolojiden-11-il-icin-hafta-sonu-uyarisi-bugun-hava-nasil-olacak-1074922450.html
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türkiye, batı karadeniz, karadeniz
türkiye, batı karadeniz, karadeniz
2 il için fırtına uyarısı
19:10 25.08.2023 (güncellendi: 19:31 25.08.2023) Abone ol
Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.
Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Düzce-Kastamonu) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.