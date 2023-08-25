https://sputniknews.com.tr/20230825/2-il-icin-firtina-uyarisi-1074943526.html

2 il için fırtına uyarısı

2 il için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T19:10+0300

2023-08-25T19:10+0300

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türkiye

türkiye

batı karadeniz

karadeniz

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Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı yapıldıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Düzce-Kastamonu) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230825/meteorolojiden-11-il-icin-hafta-sonu-uyarisi-bugun-hava-nasil-olacak-1074922450.html

türkiye

batı karadeniz

karadeniz

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