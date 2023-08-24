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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1075031494.html
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 155 milimetre kalibreli misket mermileriyle saldırdığını belirtti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:29+0300
2023-08-29T22:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ve Voroşilov ilçelerine 6 adet 155 milimetre kalibreli misket mermilerini attığı bildirildi.Ukrayna ordusunun Donetks şehrine ayrıca 5 adet 155 milimetre kalibreli top mermisi attığı ifade edildi.
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ukrayna, ukrayna krizi
ukrayna, ukrayna krizi

Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu

22:29 24.08.2023 (güncellendi: 22:29 29.08.2023)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 155 milimetre kalibreli misket mermileriyle saldırdığını belirtti.
DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ve Voroşilov ilçelerine 6 adet 155 milimetre kalibreli misket mermilerini attığı bildirildi.
Ukrayna ordusunun Donetks şehrine ayrıca 5 adet 155 milimetre kalibreli top mermisi attığı ifade edildi.
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