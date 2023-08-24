https://sputniknews.com.tr/20230824/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1075031494.html
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 155 milimetre kalibreli misket mermileriyle saldırdığını belirtti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:29+0300
2023-08-24T22:29+0300
2023-08-29T22:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
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DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ve Voroşilov ilçelerine 6 adet 155 milimetre kalibreli misket mermilerini attığı bildirildi.Ukrayna ordusunun Donetks şehrine ayrıca 5 adet 155 milimetre kalibreli top mermisi attığı ifade edildi.
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ukrayna, ukrayna krizi
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
22:29 24.08.2023 (güncellendi: 22:29 29.08.2023) Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 155 milimetre kalibreli misket mermileriyle saldırdığını belirtti.
DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ve Voroşilov ilçelerine 6 adet 155 milimetre kalibreli misket mermilerini attığı bildirildi.
Ukrayna ordusunun Donetks şehrine ayrıca 5 adet 155 milimetre kalibreli top mermisi attığı ifade edildi.