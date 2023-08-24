https://sputniknews.com.tr/20230824/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1075031494.html

Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu

Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 155 milimetre kalibreli misket mermileriyle saldırdığını belirtti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T22:29+0300

2023-08-24T22:29+0300

2023-08-29T22:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrinin Kiev ve Voroşilov ilçelerine 6 adet 155 milimetre kalibreli misket mermilerini attığı bildirildi.Ukrayna ordusunun Donetks şehrine ayrıca 5 adet 155 milimetre kalibreli top mermisi attığı ifade edildi.

ukrayna

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