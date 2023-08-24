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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/twitch-rus-ordusuyla-ilgili-yalanlari-kaldirmadigi-icin-para-cezasi-aldi-1075031666.html
Twitch, Rus ordusuyla ilgili yalanları kaldırmadığı için para cezası aldı
Twitch, Rus ordusuyla ilgili yalanları kaldırmadığı için para cezası aldı
Moskova Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi, Twitch servisini, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata ilişkin olan ve Rusya’da yasaklanan bilgileri kaldırmadığı... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T21:31+0300
2023-08-29T22:31+0300
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twitch
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ukrayna
moskova
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Mahkeme kararında, “Twitch Interactive Inc.’e 3 milyon ruble tutarında idari para cezası verilsin” ifadesine yer verildi.Twitch, kaldırılması gereken içeriği kaldırmamaktan suçlu bulundu.Servisin, Rus ordusunun Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili yanlış bilgiler içeren içeriği kaldırmadığı ifade edildi.
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twitch, ukrayna krizi, ukrayna, moskova, rusya
twitch, ukrayna krizi, ukrayna, moskova, rusya

Twitch, Rus ordusuyla ilgili yalanları kaldırmadığı için para cezası aldı

21:31 24.08.2023 (güncellendi: 22:31 29.08.2023)
© AFP 2023Twitch logo
Twitch logo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023
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Moskova Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi, Twitch servisini, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata ilişkin olan ve Rusya’da yasaklanan bilgileri kaldırmadığı gerekçesiyle 3 milyon ruble (yaklaşık 809 bin TL) para cezasına çarptırdı.
Mahkeme kararında, “Twitch Interactive Inc.’e 3 milyon ruble tutarında idari para cezası verilsin” ifadesine yer verildi.
Twitch, kaldırılması gereken içeriği kaldırmamaktan suçlu bulundu.
Servisin, Rus ordusunun Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili yanlış bilgiler içeren içeriği kaldırmadığı ifade edildi.
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