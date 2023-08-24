Mahkeme kararında, “Twitch Interactive Inc.’e 3 milyon ruble tutarında idari para cezası verilsin” ifadesine yer verildi.Twitch, kaldırılması gereken içeriği kaldırmamaktan suçlu bulundu.Servisin, Rus ordusunun Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili yanlış bilgiler içeren içeriği kaldırmadığı ifade edildi.

Moskova Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi, Twitch servisini, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata ilişkin olan ve Rusya’da yasaklanan bilgileri kaldırmadığı... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

Twitch, Rus ordusuyla ilgili yalanları kaldırmadığı için para cezası aldı

Twitch, Rus ordusuyla ilgili yalanları kaldırmadığı için para cezası aldı

Twitch, Rus ordusuyla ilgili yalanları kaldırmadığı için para cezası aldı

© AFP 2023 Twitch logo © AFP 2023

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Moskova Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi, Twitch servisini, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekata ilişkin olan ve Rusya’da yasaklanan bilgileri kaldırmadığı gerekçesiyle 3 milyon ruble (yaklaşık 809 bin TL) para cezasına çarptırdı.