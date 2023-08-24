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Türkiye, tahıl koridoru için tarafları İstanbul’da yeniden buluşturmak için çalışma yürütüyor
Türkiye, tahıl koridoru için tarafları İstanbul’da yeniden buluşturmak için çalışma yürütüyor
Tahıl koridorunun yeniden canlandırılması için yoğun çalışma yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları “Alternatifler şu anda gündemimizde yok" derken... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T14:22+0300
2023-08-24T14:22+0300
türkiye
tahıl
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
türkiye
rusya
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
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Geçen yıl Temmuz ayında imzalanan anlaşma ile birlikte, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına çıkarması için başlatılan fakat Batı'nın ısrarla istismar ettiği tahıl koridoru anlaşması, 17 Temmuz itibarıyla askıya alındı. Rusya, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini duyurmuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Önümüzdeki dönemde hem tahıl koridorunun tüm tarafların beklentilerini karşılayacak adil şartlarda yeniden açılması hem de barış umutlarının filizlenmesi için daha çok çaba harcayacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklama çerçevesinde Türkiye, tarafları yeniden masaya getirmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.Görüşme olursa adres İstanbul olabilirDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye taraflar ile görüşmeler yürütüyor. Teknik heyetler düzeyinde gerçekleşen görüşmelerde tarafların beklentileri ve talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunuluyor. Tarafların bir araya gelmesine yönelik şu anda somut bir süreç bulunmazken, böyle bir durumda teknik heyetlerin yeniden İstanbul’da bir araya gelebileceği değerlendiriliyor.MSB kaynakları: Alternatif arayışı yokTahıl koridoru anlaşmasının askıya alınması sonrasında alternatif yol arayışlarına ilişkin değerlendirmeler gündeme gelmişti. Buna örnek olarak da Ukrayna’dan çıkan ve boğazlardan geçen konteyner gemisi gösterilmişti. Bu değerlendirmeler ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları “Tahıl Girişimi ilgili bizim duruşumuz net. Daha önce başarısı, faydası ispatlanmış Tahıl Girişimi’nin dörtlü olarak devam etmesinden yanayız. Bunun dışındaki alternatiflerin şuanda gündemimizde olmadığını hep ifade ettik. Ukrayna geçen hafta inisiyatif alarak bir gemisini yola çıkardı. İstanbul Boğazı'na kadar güvenli şekilde gelmiş ticari gemilerin boğazlardan geçmesi için herhangi bir engel söz konusu değil. Burada önemli olan çatışma ortamından bu gemilerin emniyetli şekilde boğaza kadar gelmeleri. Şu ana kadar da başka bir gemi çıkışı olmadı. Ve bunun alternatif bir yol olabilmesi için sürekli hale gelmesi lazım. Rusya’nın bundan sonra çıkacak gemilere karşı tavrının ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için biz tekrar duruşumuzu ifade edelim ve Tahıl Girişimi’nin dörtlü olarak, devamından yana olduğumuzu ifade edelim” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-turkiye-ve-bm-heyetleri-istanbulda-moskovaya-sunulacak-yeni-teklifleri-gorusebilir-1074897026.html
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tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, türkiye, rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, türkiye, rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)

Türkiye, tahıl koridoru için tarafları İstanbul’da yeniden buluşturmak için çalışma yürütüyor

14:22 24.08.2023
© AARusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Tahıl koridorunun yeniden canlandırılması için yoğun çalışma yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları “Alternatifler şu anda gündemimizde yok" derken, diplomatik kaynaklar tarafların masaya oturması durumunda görüşmelerin İstanbul’da gerçekleşebileceğini belirtti.
Geçen yıl Temmuz ayında imzalanan anlaşma ile birlikte, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına çıkarması için başlatılan fakat Batı'nın ısrarla istismar ettiği tahıl koridoru anlaşması, 17 Temmuz itibarıyla askıya alındı. Rusya, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na, Batı'nın Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi halinde döneceklerini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada “Önümüzdeki dönemde hem tahıl koridorunun tüm tarafların beklentilerini karşılayacak adil şartlarda yeniden açılması hem de barış umutlarının filizlenmesi için daha çok çaba harcayacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklama çerçevesinde Türkiye, tarafları yeniden masaya getirmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Görüşme olursa adres İstanbul olabilir

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye taraflar ile görüşmeler yürütüyor. Teknik heyetler düzeyinde gerçekleşen görüşmelerde tarafların beklentileri ve talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunuluyor. Tarafların bir araya gelmesine yönelik şu anda somut bir süreç bulunmazken, böyle bir durumda teknik heyetlerin yeniden İstanbul’da bir araya gelebileceği değerlendiriliyor.

MSB kaynakları: Alternatif arayışı yok

Tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınması sonrasında alternatif yol arayışlarına ilişkin değerlendirmeler gündeme gelmişti. Buna örnek olarak da Ukrayna’dan çıkan ve boğazlardan geçen konteyner gemisi gösterilmişti. Bu değerlendirmeler ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları “Tahıl Girişimi ilgili bizim duruşumuz net. Daha önce başarısı, faydası ispatlanmış Tahıl Girişimi’nin dörtlü olarak devam etmesinden yanayız. Bunun dışındaki alternatiflerin şuanda gündemimizde olmadığını hep ifade ettik. Ukrayna geçen hafta inisiyatif alarak bir gemisini yola çıkardı. İstanbul Boğazı'na kadar güvenli şekilde gelmiş ticari gemilerin boğazlardan geçmesi için herhangi bir engel söz konusu değil. Burada önemli olan çatışma ortamından bu gemilerin emniyetli şekilde boğaza kadar gelmeleri. Şu ana kadar da başka bir gemi çıkışı olmadı. Ve bunun alternatif bir yol olabilmesi için sürekli hale gelmesi lazım. Rusya’nın bundan sonra çıkacak gemilere karşı tavrının ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için biz tekrar duruşumuzu ifade edelim ve Tahıl Girişimi’nin dörtlü olarak, devamından yana olduğumuzu ifade edelim” değerlendirmesini yaptı.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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