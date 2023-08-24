https://sputniknews.com.tr/20230824/trabzonda-golf-araciyla-gezinti-yapan-arap-cift-uzungole-dustu-2-yarali-1074903310.html
Trabzon'da golf aracıyla gezinti yapan Arap çift Uzungöl’e düştü: 2 yaralı
Trabzon'da golf aracıyla gezinti yapan Arap çift Uzungöl’e düştü: 2 yaralı
Trabzon’un Çaykara ilçesinde göl çevresinde elektrikli golf aracıyla gezinti yaparken aracın kontrolünü kaybeden Arap çift, Uzungöl’e düştü. Kazada karı koca... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T15:09+0300
2023-08-24T15:09+0300
2023-08-24T15:14+0300
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Kaza bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatillerini geçirmek üzere Uzungöl’e gelen Arap çift, sabah kahvaltısından sonra elektrikli golf aracıyla göl çevresinde gezinti yapmaya çıktı. Gezinti sırasında Uzungöl’ün simgesi olan caminin önüne geldiklerinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, ahşap korkulukları kırarak göle düştü. Gölün kıyısına düşen ve kazada yaralananların yardımına önce çevredekiler sonra jandarma ekipleri koştu. Yaralı karı koca Arap turistler sedye ile gölün kıyısından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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trabzon, golf, turist, arap, karadeniz
Trabzon'da golf aracıyla gezinti yapan Arap çift Uzungöl’e düştü: 2 yaralı
15:09 24.08.2023 (güncellendi: 15:14 24.08.2023) Abone ol
Trabzon’un Çaykara ilçesinde göl çevresinde elektrikli golf aracıyla gezinti yaparken aracın kontrolünü kaybeden Arap çift, Uzungöl’e düştü. Kazada karı koca çift yaralandı.
Kaza bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatillerini geçirmek üzere Uzungöl’e gelen Arap çift, sabah kahvaltısından sonra elektrikli golf aracıyla göl çevresinde gezinti yapmaya çıktı.
Gezinti sırasında Uzungöl’ün simgesi olan caminin önüne geldiklerinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, ahşap korkulukları kırarak göle düştü.
Gölün kıyısına düşen ve kazada yaralananların yardımına önce çevredekiler sonra jandarma ekipleri koştu.
Yaralı karı koca Arap turistler sedye ile gölün kıyısından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.