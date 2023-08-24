https://sputniknews.com.tr/20230824/trabzonda-golf-araciyla-gezinti-yapan-arap-cift-uzungole-dustu-2-yarali-1074903310.html

Trabzon'da golf aracıyla gezinti yapan Arap çift Uzungöl’e düştü: 2 yaralı

Trabzon'da golf aracıyla gezinti yapan Arap çift Uzungöl’e düştü: 2 yaralı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde göl çevresinde elektrikli golf aracıyla gezinti yaparken aracın kontrolünü kaybeden Arap çift, Uzungöl’e düştü. Kazada karı koca... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T15:09+0300

2023-08-24T15:09+0300

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yaşam

trabzon

golf

turist

arap

karadeniz

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Kaza bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatillerini geçirmek üzere Uzungöl’e gelen Arap çift, sabah kahvaltısından sonra elektrikli golf aracıyla göl çevresinde gezinti yapmaya çıktı. Gezinti sırasında Uzungöl’ün simgesi olan caminin önüne geldiklerinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, ahşap korkulukları kırarak göle düştü. Gölün kıyısına düşen ve kazada yaralananların yardımına önce çevredekiler sonra jandarma ekipleri koştu. Yaralı karı koca Arap turistler sedye ile gölün kıyısından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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trabzon, golf, turist, arap, karadeniz