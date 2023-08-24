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Trabzon'da golf aracıyla gezinti yapan Arap çift Uzungöl’e düştü: 2 yaralı
Trabzon'da golf aracıyla gezinti yapan Arap çift Uzungöl’e düştü: 2 yaralı
Trabzon’un Çaykara ilçesinde göl çevresinde elektrikli golf aracıyla gezinti yaparken aracın kontrolünü kaybeden Arap çift, Uzungöl’e düştü. Kazada karı koca... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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golf
turist
arap
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Kaza bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatillerini geçirmek üzere Uzungöl’e gelen Arap çift, sabah kahvaltısından sonra elektrikli golf aracıyla göl çevresinde gezinti yapmaya çıktı. Gezinti sırasında Uzungöl’ün simgesi olan caminin önüne geldiklerinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, ahşap korkulukları kırarak göle düştü. Gölün kıyısına düşen ve kazada yaralananların yardımına önce çevredekiler sonra jandarma ekipleri koştu. Yaralı karı koca Arap turistler sedye ile gölün kıyısından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/rizede-arap-turist-denizde-kaybolan-kolyesini-bulmak-icin-is-makinesi-kiraladi-1061026917.html
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trabzon, golf, turist, arap, karadeniz
trabzon, golf, turist, arap, karadeniz

Trabzon'da golf aracıyla gezinti yapan Arap çift Uzungöl’e düştü: 2 yaralı

15:09 24.08.2023 (güncellendi: 15:14 24.08.2023)
© İHA / ABDULLAH ÖZEN-AW015241Golf aracıyla gezinti yapan Arap çift Uzungöl’e düştü: 2 yaralı
Golf aracıyla gezinti yapan Arap çift Uzungöl’e düştü: 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© İHA / ABDULLAH ÖZEN-AW015241
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Trabzon’un Çaykara ilçesinde göl çevresinde elektrikli golf aracıyla gezinti yaparken aracın kontrolünü kaybeden Arap çift, Uzungöl’e düştü. Kazada karı koca çift yaralandı.
Kaza bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatillerini geçirmek üzere Uzungöl’e gelen Arap çift, sabah kahvaltısından sonra elektrikli golf aracıyla göl çevresinde gezinti yapmaya çıktı.
Gezinti sırasında Uzungöl’ün simgesi olan caminin önüne geldiklerinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, ahşap korkulukları kırarak göle düştü.
Gölün kıyısına düşen ve kazada yaralananların yardımına önce çevredekiler sonra jandarma ekipleri koştu.
Yaralı karı koca Arap turistler sedye ile gölün kıyısından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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