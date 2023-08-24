Sıcaklara karşı bir çözüm: klimalı mont

Japonya’da aşırı sıcak ve güneşli havanın altında çalışanlar, üzerinde pille çalışan bir vantilatör bulunan klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor.



Temmuz ve ağustos ayında birçok kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu Japonya'da söz konusu giysiler sıcak çarpmasına karşı önlem olarak tercih ediliyor.



Ceketlerden yeleklere, kapüşonlu modellerden pantolonlara kadar farklı tarzda kıyafetlere uygulanabilen klimalı giysiler özellikle Japonya'da internette en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.