https://sputniknews.com.tr/20230824/sicaklara-karsi-bir-cozum-klimali-mont--1074911446.html
Sıcaklara karşı bir çözüm: klimalı mont
Sıcaklara karşı bir çözüm: klimalı mont
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle açık havada çalışanlar, klimalı kıyafetler tercih ederken görüntülendi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T18:42+0300
2023-08-24T18:42+0300
2023-08-24T18:42+0300
dünya
video
klimalı giysi
japonya
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Japonya’da aşırı sıcak ve güneşli havanın altında çalışanlar, üzerinde pille çalışan bir vantilatör bulunan klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor.Temmuz ve ağustos ayında birçok kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu Japonya'da söz konusu giysiler sıcak çarpmasına karşı önlem olarak tercih ediliyor.Ceketlerden yeleklere, kapüşonlu modellerden pantolonlara kadar farklı tarzda kıyafetlere uygulanabilen klimalı giysiler özellikle Japonya'da internette en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.
japonya
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Sıcaklara karşı bir çözüm: klimalı mont
Sıcaklara karşı bir çözüm: klimalı mont
2023-08-24T18:42+0300
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PT0M31S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, klimalı giysi, japonya, видео
video, klimalı giysi, japonya, видео
Sıcaklara karşı bir çözüm: klimalı mont
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Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle açık havada çalışanlar, klimalı kıyafetler tercih ederken görüntülendi.
Japonya’da aşırı sıcak ve güneşli havanın altında çalışanlar, üzerinde pille çalışan bir vantilatör bulunan klimalı giysilere yoğun ilgi gösteriyor.
Temmuz ve ağustos ayında birçok kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu Japonya'da söz konusu giysiler sıcak çarpmasına karşı önlem olarak tercih ediliyor.
Ceketlerden yeleklere, kapüşonlu modellerden pantolonlara kadar farklı tarzda kıyafetlere uygulanabilen klimalı giysiler özellikle Japonya'da internette en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.