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Şarkıcı Hakan Peker siyasete giriyor: Adaylığını açıkladı
Şarkıcı Hakan Peker siyasete giriyor: Adaylığını açıkladı
Şarkıcı Hakan Peker, önümüzdeki yerel seçimlerde Safranbolu Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T09:09+0300
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türkiye
siyaset
aday
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Şarkıcı Hakan Peker, siyasete atılıyor. Peker, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyacağını açıkladı.Odatv'ye konuşan Peker, "Benim annem Eflanili. Eflanili de Karabük’ün bir ilçesi. Safranbolu da aynı şekilde öyle. Ben Safranbolu’ya çok gidip geliyorum. Yılda en az on kere gider gelirim. O yörenin çocuğuyum, o havayı teneffüs ettim orada çok arkadaşım var. Safranbolu Dünya Miras Kenti olduğu için hakkettiği yerde olduğunu düşünmüyorum" dedi.Peker, sanat ve kültür adına Safranbolu'yu çok daha iyi yerlere taşıyarak 30-40 milyon turist getirebileceğini de sözlerine ekledi.Hangi partinin adayı olacak?"Peki görüştüğünüz bir parti var mı?" sorunu Peker, "Şu anda özellikle görüştüğümüz bir parti yok. Birtakım ufak tefek görüşmeler oluyor ama direk ben yapmıyorum bu görüşmeleri daha çok yakınlarım, arkadaşlarım o işle ilgileniyorlar. Şu an bir parti ile görüşmek için erken. Belki bir partiyle seçime gidebiliriz belki de partiyle olmazsa bağımsız girebilirim. Ama her şekilde önümüzdeki yerel seçimlere gireceğiz" diyerek yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/ibbnin-30-agustos-zafer-bayrami-etkinliginde-gulsen-sahne-alacak-1074859075.html
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siyaset, aday, şarkıcı
siyaset, aday, şarkıcı

Şarkıcı Hakan Peker siyasete giriyor: Adaylığını açıkladı

09:09 24.08.2023
© AAHakan Peker
Hakan Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA
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Şarkıcı Hakan Peker, önümüzdeki yerel seçimlerde Safranbolu Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.
Şarkıcı Hakan Peker, siyasete atılıyor. Peker, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyacağını açıkladı.
Odatv'ye konuşan Peker, "Benim annem Eflanili. Eflanili de Karabük’ün bir ilçesi. Safranbolu da aynı şekilde öyle. Ben Safranbolu’ya çok gidip geliyorum. Yılda en az on kere gider gelirim. O yörenin çocuğuyum, o havayı teneffüs ettim orada çok arkadaşım var. Safranbolu Dünya Miras Kenti olduğu için hakkettiği yerde olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Peker, sanat ve kültür adına Safranbolu'yu çok daha iyi yerlere taşıyarak 30-40 milyon turist getirebileceğini de sözlerine ekledi.

Hangi partinin adayı olacak?

"Peki görüştüğünüz bir parti var mı?" sorunu Peker, "Şu anda özellikle görüştüğümüz bir parti yok. Birtakım ufak tefek görüşmeler oluyor ama direk ben yapmıyorum bu görüşmeleri daha çok yakınlarım, arkadaşlarım o işle ilgileniyorlar. Şu an bir parti ile görüşmek için erken. Belki bir partiyle seçime gidebiliriz belki de partiyle olmazsa bağımsız girebilirim. Ama her şekilde önümüzdeki yerel seçimlere gireceğiz" diyerek yanıtladı.
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