https://sputniknews.com.tr/20230824/sarkici-hakan-peker-siyasete-giriyor-adayligini-acikladi-1074890387.html

Şarkıcı Hakan Peker siyasete giriyor: Adaylığını açıkladı

Şarkıcı Hakan Peker siyasete giriyor: Adaylığını açıkladı

Şarkıcı Hakan Peker, önümüzdeki yerel seçimlerde Safranbolu Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T09:09+0300

2023-08-24T09:09+0300

2023-08-24T09:09+0300

türkiye

siyaset

aday

şarkıcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066338992_0:0:630:354_1920x0_80_0_0_b0236a9e6b4834bd6f3d1c903e498e6e.jpg

Şarkıcı Hakan Peker, siyasete atılıyor. Peker, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyacağını açıkladı.Odatv'ye konuşan Peker, "Benim annem Eflanili. Eflanili de Karabük’ün bir ilçesi. Safranbolu da aynı şekilde öyle. Ben Safranbolu’ya çok gidip geliyorum. Yılda en az on kere gider gelirim. O yörenin çocuğuyum, o havayı teneffüs ettim orada çok arkadaşım var. Safranbolu Dünya Miras Kenti olduğu için hakkettiği yerde olduğunu düşünmüyorum" dedi.Peker, sanat ve kültür adına Safranbolu'yu çok daha iyi yerlere taşıyarak 30-40 milyon turist getirebileceğini de sözlerine ekledi.Hangi partinin adayı olacak?"Peki görüştüğünüz bir parti var mı?" sorunu Peker, "Şu anda özellikle görüştüğümüz bir parti yok. Birtakım ufak tefek görüşmeler oluyor ama direk ben yapmıyorum bu görüşmeleri daha çok yakınlarım, arkadaşlarım o işle ilgileniyorlar. Şu an bir parti ile görüşmek için erken. Belki bir partiyle seçime gidebiliriz belki de partiyle olmazsa bağımsız girebilirim. Ama her şekilde önümüzdeki yerel seçimlere gireceğiz" diyerek yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20230823/ibbnin-30-agustos-zafer-bayrami-etkinliginde-gulsen-sahne-alacak-1074859075.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siyaset, aday, şarkıcı