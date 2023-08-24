https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-bir-karar-alma-merkezi-imha-edildi-1074903890.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezinin deniz ve kara bazlı, uzun menzilli... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T15:19+0300
2023-08-24T15:19+0300
2023-08-24T16:09+0300
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Bakanlık, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir karar alma merkezine deniz ve kara bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla grup atışı gerçekleştirdi" dedi.Atışın hedefine ulaştığını belirten bakanlık, tesisin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.Nikolayev Bölgesi'nin Zelenıy Gay yerleşiminde düşmana ait bir kontrol merkezi, radar istasyonu ve S-300 hava savunma sistemine ait iki fırlatma rampasının da imha edildiğini aktaran bakanlık, Ukrayna ordusunun mevzilendiği bir yerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 bombardıman uçakları tarafından tespit edildiğini ve güdümlü füzelerle yapılan nokta atışlarla yok edildiğini bildirdi.Bakanlık, bu anların görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-savunma-bakanligi-kaluga-ve-bryansk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-3-iha-dusuruldu-1074902565.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezi imha edildi
15:19 24.08.2023 (güncellendi: 16:09 24.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezinin deniz ve kara bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu duyurdu.
Bakanlık, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir karar alma merkezine deniz ve kara bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla grup atışı gerçekleştirdi" dedi.
Atışın hedefine ulaştığını belirten bakanlık, tesisin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.
Nikolayev Bölgesi'nin Zelenıy Gay yerleşiminde düşmana ait bir kontrol merkezi, radar istasyonu ve S-300 hava savunma sistemine ait iki fırlatma rampasının da imha edildiğini aktaran bakanlık, Ukrayna ordusunun mevzilendiği bir yerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 bombardıman uçakları tarafından tespit edildiğini ve güdümlü füzelerle yapılan nokta atışlarla yok edildiğini bildirdi.
Bakanlık, bu anların görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.