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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-bir-karar-alma-merkezi-imha-edildi-1074903890.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezinin deniz ve kara bazlı, uzun menzilli... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T15:19+0300
2023-08-24T16:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
saldırı
imha
rusya silahlı kuvvetleri
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Bakanlık, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir karar alma merkezine deniz ve kara bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla grup atışı gerçekleştirdi" dedi.Atışın hedefine ulaştığını belirten bakanlık, tesisin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.Nikolayev Bölgesi'nin Zelenıy Gay yerleşiminde düşmana ait bir kontrol merkezi, radar istasyonu ve S-300 hava savunma sistemine ait iki fırlatma rampasının da imha edildiğini aktaran bakanlık, Ukrayna ordusunun mevzilendiği bir yerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 bombardıman uçakları tarafından tespit edildiğini ve güdümlü füzelerle yapılan nokta atışlarla yok edildiğini bildirdi.Bakanlık, bu anların görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-savunma-bakanligi-kaluga-ve-bryansk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-3-iha-dusuruldu-1074902565.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezi imha edildi

15:19 24.08.2023 (güncellendi: 16:09 24.08.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezinin deniz ve kara bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu duyurdu.
Bakanlık, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir karar alma merkezine deniz ve kara bazlı, uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla grup atışı gerçekleştirdi" dedi.

Atışın hedefine ulaştığını belirten bakanlık, tesisin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.
Nikolayev Bölgesi'nin Zelenıy Gay yerleşiminde düşmana ait bir kontrol merkezi, radar istasyonu ve S-300 hava savunma sistemine ait iki fırlatma rampasının da imha edildiğini aktaran bakanlık, Ukrayna ordusunun mevzilendiği bir yerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 bombardıman uçakları tarafından tespit edildiğini ve güdümlü füzelerle yapılan nokta atışlarla yok edildiğini bildirdi.
Bakanlık, bu anların görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.
İHA - Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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