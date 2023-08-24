Rus MiG-31 avcı uçağı, Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230824/rus-mig-31-avci-ucagi-norvece-ait-devriye-ucagina-onleme-yapti-1074916544.html
Rus MiG-31 avcı uçağı, Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı
Rus MiG-31 avcı uçağı, Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya sınırına yaklaşan Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağına önleme yapması için bir MiG-31 savaş uçağının kaldırıldığını... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T21:40+0300
2023-08-24T21:40+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
norveç
rusya
p-8a poseidon
mig-31
mig-31
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103330/50/1033305072_0:149:2890:1775_1920x0_80_0_0_ff5e085dff15ef44f9072f892793dbec.jpg
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamasına göre, Rusya'ya ait hava sahası kontrol araçları, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti ve önleme yapması için bir MiG-31 savaş uçağı kaldırıldı.Açıklamada, “Rus mürettebat, hava aracının Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu tespit etti” denildi.Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağının sınır ihlali yapmadan yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirdiği kaydedildi.
norveç
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103330/50/1033305072_163:0:2728:1924_1920x0_80_0_0_56f8439a5ea69c7276f60762c71b3e95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, norveç, rusya, p-8a poseidon, mig-31, mig-31
rusya savunma bakanlığı, norveç, rusya, p-8a poseidon, mig-31, mig-31

Rus MiG-31 avcı uçağı, Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı

21:40 24.08.2023
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Vladimir Sergeev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya sınırına yaklaşan Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağına önleme yapması için bir MiG-31 savaş uçağının kaldırıldığını açıkladı.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamasına göre, Rusya'ya ait hava sahası kontrol araçları, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti ve önleme yapması için bir MiG-31 savaş uçağı kaldırıldı.
Açıklamada, “Rus mürettebat, hava aracının Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu tespit etti” denildi.
Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağının sınır ihlali yapmadan yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirdiği kaydedildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала