https://sputniknews.com.tr/20230824/rus-mig-31-avci-ucagi-norvece-ait-devriye-ucagina-onleme-yapti-1074916544.html

Rus MiG-31 avcı uçağı, Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı

Rus MiG-31 avcı uçağı, Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya sınırına yaklaşan Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağına önleme yapması için bir MiG-31 savaş uçağının kaldırıldığını... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T21:40+0300

2023-08-24T21:40+0300

2023-08-24T21:40+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

norveç

rusya

p-8a poseidon

mig-31

mig-31

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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamasına göre, Rusya'ya ait hava sahası kontrol araçları, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti ve önleme yapması için bir MiG-31 savaş uçağı kaldırıldı.Açıklamada, “Rus mürettebat, hava aracının Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu tespit etti” denildi.Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağının sınır ihlali yapmadan yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirdiği kaydedildi.

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rusya savunma bakanlığı, norveç, rusya, p-8a poseidon, mig-31, mig-31