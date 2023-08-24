https://sputniknews.com.tr/20230824/rus-mig-31-avci-ucagi-norvece-ait-devriye-ucagina-onleme-yapti-1074916544.html
Rus MiG-31 avcı uçağı, Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı
Rus MiG-31 avcı uçağı, Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya sınırına yaklaşan Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağına önleme yapması için bir MiG-31 savaş uçağının kaldırıldığını... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T21:40+0300
2023-08-24T21:40+0300
2023-08-24T21:40+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
norveç
rusya
p-8a poseidon
mig-31
mig-31
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamasına göre, Rusya'ya ait hava sahası kontrol araçları, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti ve önleme yapması için bir MiG-31 savaş uçağı kaldırıldı.Açıklamada, “Rus mürettebat, hava aracının Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu tespit etti” denildi.Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağının sınır ihlali yapmadan yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirdiği kaydedildi.
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rusya savunma bakanlığı, norveç, rusya, p-8a poseidon, mig-31, mig-31
rusya savunma bakanlığı, norveç, rusya, p-8a poseidon, mig-31, mig-31
Rus MiG-31 avcı uçağı, Norveç'e ait devriye uçağına önleme yaptı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya sınırına yaklaşan Norveç ordusuna ait P-8A Poseidon devriye uçağına önleme yapması için bir MiG-31 savaş uçağının kaldırıldığını açıkladı.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamasına göre, Rusya'ya ait hava sahası kontrol araçları, Barents Denizi semalarında Rusya sınırına yaklaşan bir hava aracı tespit etti ve önleme yapması için bir MiG-31 savaş uçağı kaldırıldı.
Açıklamada, “Rus mürettebat, hava aracının Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu tespit etti” denildi.
Rus uçağının yaklaşması sonucu Norveç'in devriye uçağının sınır ihlali yapmadan yönünü Rusya sınırından farklı istikamete çevirdiği kaydedildi.